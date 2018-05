Mărturisire CUTREMURĂTOARE a unui artist român. "Am cancer la ficat, hepatită şi piatră la rinichi. Aştept sfârşitul!"

Rodion Ladislau Roşca a împlinit 65 de ani pe 4 aprilie şi și-a dedicat întreaga viață muzicii electronice. Este omul care, în anii '70, aducea în difuzoare muzica din viitor. Acum nu e nici măcar pensionar şi îşi aşteaptă sfârşitul, pentru că trupul îi e măcinat de cele mai cumplite boli. Din păcate, nu poate fi operat, căci o intervenţie chirurgicală ar costa 160.000 de euro.

Leo Iorga, apel disperat. Are nevoie de 50.000 de euro pentru a scăpa de cancer

"Eu făceam muzica viitorului în 1977, iar trupa mea se numea Rodion G.A., îi aveam alături pe Gicu Fărcaş şi Adrian Căprar. Am crezut că mă ajută, dar m-au tras în jos. Formaţia a fost considerată revelaţia rock a României şi am activat pâna în 1983. Am lansat principalele compoziţii, precum Stele şi Lumini, Imagini din Vis, În liniştea nopţii sau Uneori. Piesele au ajuns pe rând pe primele poziţii ale clasamentelor alcătuite de radiourile şi revistele vremii. Am scos la Londra patru albume, aici sunt ignorat şi nebăgat în seamă", a povestit solistul pentru Click.

Un îndrăgit muzician din România luptă cu cancerul. Apel disperat pentru ajutor pe Facebook

"Am o piatră la rinichi, am cancer la ficat şi am fost infectat cu hepatita C şi D, de la un cabinet stomatologic. Am o piatră de doi centimetri la rinichi, urinez sânge şi nu mă pot opera din cauza hepatitei. Sunt condamnat la moarte, aştept să mă sting încet. Mă împac cu gândul că au fost oameni mai săraci şi mai bolnavi ca mine, care s-au stins", a mai spus Rodion Ladislau Roşca.