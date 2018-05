Meme Stoica, despre finalul de campionat: Să fim al doilea an consecutiv perdanţii de serviciu?

"Pintilii a avut o ieşire necontrolată, a fost un sezon lung şi solicitant şi pentru el şi s-a scuzat după aia. Exact ceea ce au consemnat arbitrii în raportul de joc. Mie îmi pare rău", a declarat Mihai Stoica, la Pro X.

El a lăudat atmosfera de luni seară de pe Stadionul Ion Oblemenco şi a precizat că şansele de la titlu ale FCSB sunt "vii" după succesul de la Craiova.

"Din nefericire, când am fost la mâna noastră nu am reuşit să gestionăm situaţia. Să fim al doilea an consecutiv perdanţii de serviciu sau să fie o nebunie în ultima etapă, aşa cum a fost în toate aceste etape de play-off? Rămânem cu regretul că dacă am fi jucat la Iaşi cu 30 sută din determinarea cu care au jucat băieţii astăzi, rămâneam la mâna noastră. Viitorul, dacă va face rezultatul pe care îl face Craiova la Iaşi, va merge de pe locul 3 în Europa League şi una este să fii pe podium şi alta în afara podiumului.

Speranţele noastre sunt vii. Sunt convins că CFR va avea un meci foarte greu şi cred că am câştigat acest meci după ce am văzut declaraţiile celor de la CFR Cluj , că îşi doreau să fie campioni de astăzi. Trebuie să mai aştepte. Trebuie să câştige în situaţia în care noi vom câştiga împotriva Astrei. Pe stadionul ăsta incredibil este cea mai frumoasă atmosferă pe care am trăit-o la un meci de Liga I în România chiar dacă e ostilitate. Dar ostilitatea, dacă ai un convertor bun, o poţi transforma în energie pozitivă. Păcat de gazon, dar totul aici este la superlativ. Cred că Univeristatea Craiova are multe de câştigat pentru că joacă pe un asemenea stadion", a afirmat Mihai Stoica.

Formaţia FCSB a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa CS Universitatea Craiova, în penultima etapă a play-off-ului Ligii I. În urma acestui rezultat, titlul de campioană se va decide în ultima etapă, între CFR Cluj, echipa de pe primul loc, şi FCSB, formaţia de pe poziţia secundă, diferenţa fiind de un punct. Pintilii, aflat pe banca de rezerve, şi Junior Morais, ambii de la FCSB, au fost eliminaţi.

În urma acestui rezultat şi cu o etapă înainte de final, clasamentul play-off-ului Ligii I este următorul:

1. CFR Cluj - 47;

2. FCSB - 46 de puncte;

3. FC Viitorul - 35;

4. CSU Craiova - 35;

5. Astra - 33;

6. CSM Poli Iaşi - 24.

Programul ultimei etapei a play-off-ului este următorul:

Vineri, 18 mai

Ora 20.45 CSM Poli Iaşi – CS U Craiova

Duminică, 20 mai

Ora 20.45 FCSB – Astra Giurgiu

Ora 20.45 CFR – FC Viitorul.