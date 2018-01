Mesaje de ANUL NOU 2018: Cele mai frumoase mesaje pe care să le trimiţi în prima zi a anului

MESAJE DE ANUL NOU. La această cumpănă dintre ani, lasă să treacă prin fereastra sufletului tău magia sărbătorilor, Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. La Multi Ani şi Un An Nou Fericit!

MESAJE DE ANUL NOU. „Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!”

Mesaje de Anul Nou 2018: Urări pentru cei dragi

“Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma”

“Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

“Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!”

“Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.”

“Anul nou bate la uşă, răul facă-se cenuşă, bucurii şi sănătate ,Domnul să vă dea de toate, şi când nici nu vă gândiţi, să fiţi şi mai fericiţi! La Mulţi Ani!”

” Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie.”La Mulţi Ani!

“Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!”

„Pentru vremurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Pentru fiecare zi, o dorinţă. Şi mereu, mereu, fericire. Aceasta este ceea ce vă doresc în noul an. Un an nou fericit! La mulţi ani 2018″.

SMS-uri de Anul Nou 2018

“Îţi doresc să fie cea mai fericită! Iar cele ce vor urma s-o întreacă în bucurii! La mulţi ani!”

“Îţi doresc un An Nou plin de bucurie, sănătate şi fericire! La mulţi ani!”

“Înainte ca o nouă filă din calendar să fie întoarsă şi Facebook-ul să fie inundat cu mesaje, permite-mi să-ţi urez, în linişte, un An Nou minunat, fericit, sănătos şi prosper! La mulţi ani!”

“De Anul Nou, îţi doresc să strângi cât mai multe amintiri frumoase! Fie ca sufletul să cunoască toată fericirea pe care o poate trăi o inimă! Un an nou binecuvântat! La mulţi ani, 2018!”

“La mulţi ani, 2018! E timpul să uiţi ce-a trecut şi să sărbătoreşti pentru ce te aşteaptă!”

“De azi într-un an, vei cântări mai mult sau mai puţin.

Mesaje de Anul Nou. Indiferent că sunt clasice sau amuzante, mesajele de Anul Nou trebuie să fie cât se poate de originale. Dacă aţi rămas cumva fără inspiraţie pentru noaptea de Revelion, vă prezentăm mai jos câteva exemple.

Mesaje de Anul Nou pentru părinţi



Tată bun, mamă iubita, azi e ziua potrivită să vă spun ce vă doresc, să v-arat cât vă iubesc. Va doresc întai de toate, un an nou cu sănătate, voie bună, trai uşor, bucurie şi mult spor. La mulţi ani!

La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.

Dragii mei părinţi voioşi, eu vreau să fiţi bucuroşi, vreau ca noul an să vă aducă, sănătate multă, multă şi belşug ca să v-ajungă!

Dragii mei, pentu toate momentele frumoase care au fost şi care urmează să vină, în pragul noului an vă mulţumesc şi îmi reînnoiesc legătura de suflet cu voi. La mulţi ani!

Mesaje de Anul Nou pentru rude



Iti doresc ca in anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamani fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de intelepciune, 525600 minute de distractie si in final 31536000 de secunde petrecute alaturi de persoana pe care o iubesti!

Iti urez un An Nou plin de fericire si liniste sufleteasca! La Multi Ani!

Anul care vine sa iti aduca speranta unui nou inceput, energia necesara pentru a-ti implini toate obiectivele, intelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ti le ofera si pe acel cineva care sa te faca sa zambesti.

Sper ca anul care vine sa-ti aduca numai zile albe si frumoase ca zapada de pe brazi. La Multi Ani!

Mesaje de Anul Nou pentru prieteni



Fie ca sarbatorile de iarna sa iti aduca liniste sufleteasca, mult noroc si iubire! Un An Nou alaturi de cei dragi si apropiati sufleteste. La Multi Ani!

Catelus cu parul cret, sa ai jeep-ul in cotet si o vila cu piscina, pe Madonna ca vecina. O lopata pentru bani, la anul si La Multi Ani

Anul Nou este la uşă, aşa că ţine minte: viaţa-i scurtă! Încalcă regulile, pune-ţi întrebări, iartă repede, iubeşte cu adevărat, râzi fără reţinere, şi nu regreta nimic din ce te-a făcut să zâmbeşti sau să simţi. La Mulţi Ani!

Lovi-te-ar trenul fericirii, trăsni-te-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani!

Spune anului ce vine să-ţi aducă numai bine. Şi mai spune-i să îţi dea tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi La Mulţi (B)Ani!

Sub un cer înalt de stele, şi cu bani şi fără bani, într-un miez frumos de noapte, lumea-şi spune: La mulţi ani! Noul An să fie un an mai bun!

Mesaje de Anul Nou pentru îndrăgostiţi

În seara dintre ani te invit sub o crenguţă de vâsc să ne punem aceeaşi dorinţă şi să o facem să se împlinească în anul ce va urma. Accepţi invitaţia?

În zorii noului an, aştept cu nerăbdare zilele ce vor urma pentru că ştiu că le voi petrece pe toate alături de tine! Un An Nou Fericit!

Toate artificiile din lume nu ar putea echivala cu cele stârnite în inima mea…M-au bucurat urările tale din noaptea de 31…în sfârşit ai rostit în clar că mă iubeşti…..Uite…o ploaie de luminiţe multicolore s-au conturat în sufletul meu…Îţi aparţin….TE IUBESC !!!

Voi fi mereu lângă tine, în fiecare an, în fiecare clipă! La mulţi ani, iubitule!

E timpul să începem un alt an şi e timpul să îmi pun dorinţe pentru tine… ca fiecare zi ce urmează să îţi rezerve o bucurie specială! La multi ani!

MESAJE DE ANUL NOU 2018. Cum Anul Nou se apropie cu paşi repezi, iată mai jos câteva MESAJE DE ANUL NOU 2018 haioase pe care le poţi trimite celor dragi la cumpăna dintre ani. Exemple potrivite pentru MESAJE DE ANUL NOU 2018:

MESAJE DE ANUL NOU 2018 Previziuni meteo de REVELION

MESAJE DE ANUL NOU 2018. "Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!"

MESAJE DE ANUL NOU 2018. "Noul an să va aduca belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!"

MESAJE DE ANUL NOU 2018. "Momentele speciale ale sfîrşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!"

MESAJE DE ANUL NOU 2018. „Vă doresc de 2017 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizări, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”

MESAJE DE ANUL NOU 2018. „Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

MESAJE DE ANUL NOU 2018. “Viaţa mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!”

MESAJE DE ANUL NOU 2018. “Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!”;

MESAJE DE ANUL NOU 2018. „Căţeluş cu părul creţ

Să ai jeep-ul în coteţ

Să ai vilă cu piscină

Pe Madonna ca vecină

O lopată pentru bani

La anul şi la mulţi ani!”;

MESAJE DE ANUL NOU 2018. „Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”;

MESAJE DE ANUL NOU 2018. ”Fie-vă verde dolarul,

Şi de whisky plin paharul,

Şi încă unul cu vin,

Pentr-un 2017 plin!”;

MESAJE DE ANUL NOU 2018. ”Prietenilor mei le urez pace, sănătate şi multă dragoste. Glumesc, le urez cât mai puţină muncă şi mulţi bani. La mulţi ani!”

MESAJE DE ANUL NOU 2018. ”Fie ca toate rezoluţiile de anul nou să dureze la fel de mult ca necazurile”

MESAJE DE ANUL NOU 2018. ”Angelina Jolie, Brad Pitt, Kim Kardashian, Beyoncé, George Clooney şi EU! Oamenii celebri îţi urează La Mulţi Ani!”;

MESAJE DE ANUL NOU 2018. ”Într-adevăr vei fi mai bătrân, mai plinuţ, dar nu îţi vei pierde din înţelepciune! La mulţi ani!”.

„În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un an minunat!”

„Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2018”

„În seara dintre ani te invit sub o crenguţă de vâsc să ne punem aceeaşi dorinţă şi să o facem să se împlinească în anul ce va urma. Accepţi invitaţia?”

„În zorii noului an, aştept cu nerăbdare zilele ce vor urma pentru că ştiu că le voi petrece pe toate alături de tine! Un An Nou Fericit!”

„Toate artificiile din lume nu ar putea echivala cu cele stârnite în inima mea…M-au bucurat urările tale din noaptea de 31…în sfârşit ai rostit în clar că mă iubeşti…..Uite…o ploaie de luminiţe multicolore s-au conturat în sufletul meu…Îţi aparţin….TE IUBESC !!!”

„Voi fi mereu lângă tine, în fiecare an, în fiecare clipă! La mulţi ani, iubitule!”

MESAJE CREȘTINE DE ANUL NOU 2018

La multi ani si buni!

Domnul sa invesniceasca in viata si sufletul tau lumina, bucurie si liniste sporitoare de nadejdi intotdeauna reinnoite!

La multi ani si buni!

Domnul sa-ti strajuiasca inima cu sfintenie si dragoste spre implinire, crestere si desavarsire launtrica!

Sa va dea Bunul Dumnezeu sanatate pe calea vietii, intelepciune in cuvant si oameni sinceri alaturi!

La multi ani si buni!

Noul an, inca mititel si plapand, sa aduca belsug de credinta si bucurie in suflet!

Domnul sa va dea sanatate si impliniri!

MESAJE DE ANUL NOU. Lasă-te cuprinsă de fericire şi bucurie şi rămâi aşa pentru tot restul vieţii! Fii raza mea de soare şi luminează-mi această trecere, vino cu mine în lumea dragostei fără sfârşit! La mulţi ani!

MESAJE DE ANUL NOU. Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!

MESAJE DE ANUL NOU. Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gând şi veselia de altădată!

MESAJE DE ANUL NOU. Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani!

