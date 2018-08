Mesaje îngeri păzitori ZODII pentru săptămâna 8-15 august 2018. Mesaje speciale pentru activarea Portalul Leului 8.8.8

Atentie! In fiecare an, in a 8 a zi a lunii a 8 a anului, deci pe 8 august, are loc o aliniere cosmica numita PORTALUL LEULUI. Poarta Leului este un moment in care o energie cosmica crescuta curge intre taramurile fizice si spirituale.

Acest portal ne aduce frecvente foarte inalte de energie. Aceste vibratii incredibil de elevate ne infuzeaza cu o crestere spirituala puternica ce ne ajuta sa ne transformam si sa ne manifestam visele in realitate mult mai rapid. Portalul Leului ne aduce o noua constientizare, trezire, inceputuri si oportunitati.

Ingerii ne transmit sa avem incredere, sa ramanem pozitivi, sa meditam, sa ne vizualizam inconjurati cu multa lumina divina ce curge in noi prin ceakra coroanei.

Citeste tot ce trebuie sa stii despre 8.8.8 Portalul Leului ce se activeaza miercuri 8 august 2018.

Fiind o perioada speciala in care in Univers au loc eclipse, planete retrograde (7 la numar acum !) si iata, deschiderea acestui Portal prin care primim o mare cantitate de lumina si de energie de frecventa inalta, mesajele de la ingeri sunt aliniate cu ce are nevoie fiecare sa primeasca acum.

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

Ingerii iti lasa semne in permanenta, prin lucruri la indemana ta. Iata cele mai comune semne prin care recunosti ca ingerii iau legatura cu tine, precum si cea mai puternica rugaciune catre ingerii pazitori.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Acorda atentie propriilor vise

Ingerii au lucrat in timp ce visai pentru a te ajuta sa scapi de vechile temeri si sa atingi noi culmi de fericire si de pace. Te-au invatat in timpul somnului, dand raspuns la rugaciunile tale si punand temelie pentru implinirea misiunii personale in aceasta viata. Desi s-ar putea sa nu iti amintesti aceste vise, informatiile se afla in subconstient si te ajuta in multe feluri. Poti accesa multe din sfaturile ingerilor tai tinand un jurnal al viselor. Este bun oricare tip de carnetel. Pastreaza-l la capul patului si scrie in el orice vis iti amintesti din noaptea precedenta. Curand vei recunoaste anumite tipare in temele si simbolurile care apar si care iti ofera calauzire pentru orele de veghe.

Semnificatii specifice posibile: Visele care se repeta ti se adreseaza, acorda-le atentia cuvenita; Respecta-ti dorintele si actioneaza pentru implinirea lor; Consulta un expert in domeniul viselor sau o carte de vise; Asigura-te ca dormi suficient; Mergi la culcare linistit.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Gandurile pozitive creeaza rezultate pozitive.

Aceasta situatie cere ganduri inaltatoare, adica ingredientele magice pe care le cauti. Desi s-ar putea sa protestezi ca ai deja o mentalitate pozitiva, ingerii te sfatuiesc sa iti cureti gandurile si vorbirea de orice griji sau de alte forme de negativitate care ti-ar putea miscora capacitatea de manifestare. Ingerii iti spun ca iti poti da seama cat de constructive iti sunt gandurile, acordand atentie evenimentelor recente din viata ta, pentru ca exista o corelatie directa intre gandurile pozitive si rezultatele pozitive. Ei te vor ajuta sa iti stabilizezi spiritul la un nivel benefic, pentru ca experientele sa fie fericite si binevenite.

Semnificatii specifice posibile: adopta obiceiul zilnic de a face afirmatii pozitive ; citeste o carte sau urmeaza un curs de afirmatii pozitive; evita sa dai vina pe tine sau pe altii, in schimb focalizeaza-te asupra solutiilor; in loc sa iti faci griji pentru un anumit lucru, alege sa te rogi si sa ai ganduri pline de iubire si incredere.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

O persoana la care te gandesti este demna de incredere.

Ai primit aceasta carte ca sa fii sigur ca te poti baza pe o persoana implicata in aceasta situatie. Fiecare om mai face greseli sau actioneaza uneori egoist, dar in general poti avea incredere in persoana care iti vine in minte acum. Lui sau ei ii pasa de tine si va actiona asa cum trebuie, in moduri pline de iubire. Ingerii iti cer sa nu te astepti ca aceasta persoana sa fie perfecta, fiindca ai forta prea mult relatia. In schimb, priveste si trateaza aceasta persoana exact asa cum ai dori sa fii tratat si tu : cu iubire si compasiune.

Semnificatii specifice posibile: poti crede ce spune aceasta persoana, chiar daca nu iti place ce auzi; persoana pe care tocmai ai intalnit-o iti poate deveni un partener romantic; aceasta persoana va fi un bun partener de afaceri; ideea ta este valida si credibila; renunta sa mai dai vina pe altii iar furia si neiertarea las-o in seama ingerilor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.