MESAJUL SĂPTĂMÂNII de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII pentru 15-22 noiembrie 2018. Deschide-te si primeşte-l!

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Iata aici despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale.

Tu esti un inger pe pamant? Afla aici.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

NU AI DE CE SA ITI FACI GRIJI

"Esti in siguranta si aceasta situatie este sub controlul perfect al providentei si al ordinii universale. Strecoara doar ganduri si emotii pline de iubire in aceasta situatie, pentru a te asigura ca cel mai bun rezultat posibil va aparea fara efort."

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru ca iti faci griji fara sa fie nevoie. Ingrijorarea este o forma de rugaciune care atrage spre tine ceea ce nu iti doresti. Lasa-ti preocuparile in seama rezolvarii divine pentru ca intr-adevar nu ai de ce sa te ingrijorezi. De fapt, grijile ti-ar putea crea o profetie care chiar sa se implineasca.

Semnificatii suplimentare: toate lucrurile sunt mult mai bune decat iti imaginezi; roaga ingerii sa te elibereze de griji; un rezultat fericit este inevitabil; evita sa te ingrijorezi, pentru ca emotiile negative te pot trage in jos; ingerii sunt alaturi de tine si totul merge bine.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

AI INCREDERE

"Inaintarea nu cere in mod obligatoriu sa ai incredere in tine insuti. Credinta in Dumnezeu este suficienta, stiind ca Dumnezeu lucreaza prin tine si cu tine pe toate caile. Bazeaza-te pe noi, daca increderea iti sovaie, iar noi iti vom da curaj si incredere."

Acest mesaj este un mesaj de la ingeri care iti spun "Poti sa o faci!". Ai incredere ca detii toate ingredientele necesare pentru implinirea misiunii pe care o ai. Desi s-ar putea sa nu intelegi pe deplin cum sa indeplinesti aceasta sarcina, ai incredere ca vei fi calauzit in continuare. Cu cat vei reusi sa depersonalizezi mai mult aceasta misiune, stiind ca nu e vorba de tine, cu atat mai bine. Nu asculta vocea care spune "Cine, eu ?". Esti vrednic pentru ca esti fiica sau fiul perfect al Creatorului si ingerii te vor insoti la fiecare pas.

Semnificatii suplimentare: ramai in prezent si focalizeaza-te pe fiecare pas in parte; lasa toate grijile si preocuparile in seama lui Dumnezeu si ingerilor; cere ingerilor sa iti intareasca increderea; ai incredere in iubirea si intelepciunea lui Dumnezeu care lucreaza prin tine.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

JOACA-TE

"Este vremea sa lasi munca deoparte pentru o vreme. Nu te ingrijora, noi vom veghea asupra raspunderilor tale pentru incheierea muncii. Jocul, veselia si rasul iti vor ridica nivelul energetic, astfel incat vei reveni la munca avand o perspectiva innoita si o energie mai inalta."

Ingerii vad ca ai nevoie sa te joci, deci ti-au trimis aceasta carte. Ai muncit si ti-ai facut griji in ultima vreme si sufletul tau tanjeste dupa distractie. Senzatiile de oboseala, de iritabilitate sau de depresie sunt semne suplimentare ca ai nevoie de timp de joaca. Nu trebuie sa astepti pana cand vei avea o clipa libera, poti sa te distrezi chiar azi. Placerile simple, clipele in care nu faci nimic, razand cu un prieten sau urmarind un film placut tie sunt exemple privind felul in care te poti distra fara sa ai nevoie de bani. Distractia si jocul sunt elemente necesare vietii pentru copii si adulti. Aceste activitati ne ajuta sa fim mai sanatosi dar si sa ne implinim dorintele mai repede. Distractia face parte dintr-o viata echilibrata.

Semnificatii suplimentare: opreste-te din ceea ce faci si mergi sa te relaxezi chiar acum; elibereaza-te de orice vinovatie pentru ca te distrezi; meriti sa traiesti plin de fericire, placere, bucurie; asigura-te ca activitatile recreationale sunt pur distractive si necompetitive, sa fie pentru binele inalt al tuturor.

