Mesajul viral al unei mame pe facebook: " Dragi învăţători, nu mai ucideţi visuri..."

Ana trăiește o dramă pentru că o fetiță de vârsta ei nu poate înțelege de ce este pedepsită după ce a participat la un concurs în afara granițelor țării în perioada în care la școala de unde provine s-a desfășurat „Săptămâna Altfel”.

Cum a fost pedepsită micuța? Ne dezvăluie chiar mama ei, într-o postare impresionantă pe Facebook:

„M-am trezit din ora in ora....Am crezut ca mi se pare..dar nu...Ana chiar plangea in somn...Am stiut de ce plange...Ca mama , nu pot sa fac decat un singur lucru...sa o iau in brate si sa o linistesc spunandu-i ,ca mai sunt doar doua luni si jumatate de scoala.Sa ii promit ca voi face tot ce tine de mine ca inainte de concursul international de saptamana viitoare sa aiba liniste.Nu am facut niciodata rau cuiva si nici nu pot intelege oamenii rai.Nu am sa ma duc sa fac nici reclamatii la director, nici nu o mut din scoala.Ana trebuie sa inteleaga ca in viata intalnim astfel de persoane si nu trebuie sa ne lasam doborati!

Sa pedepsesti un copil ca nu participa la Saptamana Altfel, doar pentru ca are un concurs in afara tarii(pentru care aduci scutire de la club) mi se pare inuman.Sa nu ii dai voie sa iasa cu clasa afara in pauza ,doar pentru ca face sport de performanta...Dar daca se droga? Daca daca injura? Dar daca era obraznica? Anul trecut o incuraja...anul acesta o pedepseste.Nu mai inteleg nimic...dar ea?Am sufletul bucati...Dar mai avem doua luni si jumatate! Dragi invatatori nu mai ucideti visuri...”