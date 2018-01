Metode care calmează simptomele de menopauză

Fa miscare regulat

– Iesi la o plimbare sau fa putin jogging usor cat de des poti, deoarece acest tip de exercitii fizice stimuleaza cresterea tesutului osos si creste densitatea oaselor. Miscarea e un mod excelent de a neutraliza efectele scaderii nivelului de estrogen care apare la menopauza.

– Exercitiile de intarire a fortei fizice sunt, de asemenea, indicate, avand beneficiul de a combate stresul, de a te ajuta sa adormi mai usor si de a-ti tine sub control greutatea corporala.

– Aerobicul trebuie sa fie la ordinea zilei – reduce bufeurile si, in plus, promoveaza sanatatea inimii, a plamanilor si a creierului, diminuand riscul de pierderi de memorie.

– Incearca yoga sau alte tehnici de relaxare o data sau de doua ori pe saptamana; te vor ajuta sa faci fata bufeurilor si sa scapi de transpiratia nocturna.

Imbunatateste-ti alimentatia

– Regula de „5 pe zi" se aplica in continuare cand vine vorba de o alimentatie echilibrata. Desigur, este vorba despre cinci portii zilnice de fructe si legume bogate in fibre, cereale integrale si proteine sanatoase (cele din carnea de pui, peste si soia). Aceste alimente ajuta la reglarea nivelului de zahar din sange si iti mentin energia si buna dispozitie.

– Alimentele bogate in calciu si vitamina D, precum lactatele degresate, verdeturile, fasolea si pestele, amelioreaza digestia si tranzitul intestinal. Rezultatul: fac sa dispara balonarile si constipatia.

– Include in meniu produse din soia (ca de exemplu laptele din soia). Si acestea reduc bufeurile, dar si nivelul de colesterol si riscul de osteoporoza.

– Creste aportul de Omega-3. Acizii grasi Omega-3 stabilizeaza schimbarile bruste de dispozitie si iti protejeaza inima. Cea mai buna sursa naturala de Omega-3 este pestele gras, ca somonul, tonul si pastravul.

– Alege alimente ce contin fitoestrogeni, cum sunt tofu, ovazul, migdalele, orezul brun si usturoiul. Cum productia de estrogen scade la menopauza, acesti hormoni vegetali ajuta la mentinerea echilibrului hormonal al organismului.

– Evita produsele stimulante pentru a nu avea probleme cu bufeurile: cafea, alcool, ciocolata, condimente iuti.

– Stai departe de dulciuri ca sa limitezi consumul de zahar. Cand pancreasul este suprasolicitat, produce mai multa insulina pentru a regla glicemia. La randul ei, insulina transforma caloriile in grasime, iar tu nu vei mai vrea sa dai ochii cu cantarul.

– Mananca mai putina sare – faciliteaza retentia hidrica si creste riscul de hipertensiune. Asta inseamna nu doar sa iei solnita de pe masa, ci si sa renunti la mezeluri si alimente procesate, pentru ca au un continut mare de sare.

Ia vitamine si suplimente minerale

– Calciul si vitamina D intaresc oasele si previn instalarea osteoporozei, reducand totodata riscul de fracturi asociat cu aceasta boala.

– Vitamina C este un antioxidant puternic, fiind eficienta in cazul problemelor de piele, luarii in greutate si pierderii de masa osoasa asociate cu menopauza. De asemenea, vitamina C reduce oboseala si riscul de depresie.

– Vitamina E poate fi utila impotriva bufeurilor. Un alt motiv sa iei suplimente de vitamina E sunt proprietatile sale de a scadea tensiunea arteriala, de a incetini imbatranirea celulelor si a tesuturilor si de a sustine sanatatea cerebrala.

