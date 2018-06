Miere de Manuka: 10 beneficii DOVEDITE. Iată cum o poţi folosi!

Mierea are multiple beneficii pentru sanatate si este utilizata in scopuri medicale inca de pe vremea faraonilor. Arheologii sustin ca in mormintele acestora din Egipt s-au gasit recipient cu miere. Mierea apare si in Biblie unde se vorbeste despre taramul unde curg numai "lapte si miere".

In urma industrializarii, mierea nu mai este ce a fost si exista peste 300 de tipuri. Regula este "primesti ceea ce platesti". Daca vrei miere de calitate, platesti pentru ea. Iar miere de Manuka nu este un sortiment ieftin, dimpotriva

Miere de Manuka. Beneficii

Are efecte antibacteriene, reduce acidul gastric

Trateaza acneea si eczemele

Combate infectia cu stafilococ

Vindeca arsurile, ranile si ulcerele

Previne cariile si gingivita

Ajuta la tratarea tulburarilor intestinale

Imbunatateste imunitatea

Combate alergiile

Se foloseste in tratamente de frumusete

Imbunatateste calitatea somnului

Sanatatea stomacului

Inmultirea bacteriilor nesanatoase din intestine poate fi stopata cu ajutorul mierii de Manuka, gratie proprietatilor antibacteriene pe care le are. Cu miere de Manuka poti sa tratezi refluxul gastric si alte afectiuni ale sistemului digestiv.

Acnee si eczema

Desi nu exista studii clinice care sa certifice beneficiile pe care le are miere de Manuka asupra acneei sau eczemelor, sunt dovedite stiintific proprietatile antibacteriene ale acestui produs apicol. Exista un studiu asupra efectelor mierii de Manuka asupra dermatitei atopice si s-a dovedit ca produsul poate trata leziunile cauzate de afectiune. Studiul a fost realizat la nivel celular si mai este nevoie de cateva studii clinice pentru o documentare si mai buna a beneficiilor.

Infectii cu stafilococ

Este destul de greu sa scapi de stafilococi, mai ales de stafilococul auriu, care a devenit rezistent la antibiotice. Un studiu realizat la Universitatea Metropolitana din Cardiff s-a descoperit ca mierea de Manuka modifica structura genetica a stafilococului.

