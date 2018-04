Mihaela Rădulescu a răbufnit pe Facebook: "Era fardată, cu tocuri şi semăna cu Miss Piggy" FOTO

"N-am avut o copilarie roz :), ca mai toate fetitele de azi, nu m-am jucat cu papusi Barbie, nu aveam paiete pe pantofi si nici nu m-am fardat vreodata, pana la 18 ani. Si daca aveam o fetita de crescut acum, in aceasta epoca, as fi facut totul sa ramana copil… toata copilaria, sa nu accelereze procesul celei mai pure si mai frumoase perioade din viata. La feminitatea absoluta, la gratie si finete nu se ajunge luand-o de la gradinita cu vopsitul unghiilor, ci cu o educatie solida, cu repere semnificative, cu grija pentru formatat nu doar mintea, ci si trupul, atitudinea, raportarea la ceilalti, increderea in sine…

Nu mi-a venit pe cer senin ideea, ci pentru ca am vazut o fetita de 12 ani cu tocuri si fardata excesiv, de mana cu mama ei, mandra si semanand izbitor cu Miss Piggy. Dar, nu-i asa, fiecare procedeaza cum crede ca e corect, mai ales cand e vorba de proprii copii… Sa ne revenim :). Luati un gand bun si un zambet cat se poate de roz de la mine!”, a scris vedeta.