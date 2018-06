Mihaela Rădulescu, CONFESIUNI INTIME. "Mi-am învăţat lecţia. Nu se va mai repeta!"

Mihaela Radulescu a dus o lupta crancena cu kilogramele in plus acum cativa ani. Vedeta a vorbit deschis despre cat de mult s-a chinuit sa revina dupa ce a luat 32 de kilograme in plus pe perioada sarcinii.

Mihaela Rădulescu, anunţ surprinzător după 4 ANI de relaţie cu Felix Baumgartner. "Cu băiatul ăsta nu poţi să trăieşti..."

"Am exagerat cu mâncatul pe perioada sarcinii, o greșeală pe care o fac multe gravide. Și repet, este o greșeală. Am corectat-o după ce am născut, cu o dietă disociată construită pe tiparul meu de dr. Mihaela Bilic, dar mi-am revenit rapid și la disciplină fizică, am făcut sport zilnic, în special cardio, ca să ard sănătos grăsimile", a declarat Mihaela Rădulescu.

Vedeta a reusit sa scape de kilogramele nedorite in sase luni: "Mi-am revenit la forma inițială după vreo 6 luni, timp în care am și alăptat. Nu e o misiune imposibilă și nici nu trebuie făcută cu disperare, ci cu multă răbdare și consecvență. Ideal ar fi fost să nu ajung dublă cât am fost gravidă, dar am pierdut controlul. Și mi-am învățat lecția. Nu se va mai repeta".