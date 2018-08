Mihai Neşu, mărturii emoţionante: "Am avut clipe când simţeam că nu mai pot, clipe în care nu-mi trecea cu toate pastilele din lume"

Mihăiță Neșu a oferit un interviu emoționant în care a povestit cum a trecut peste cumpăna existenței. Ajuns la 35 de ani, Mihai Neșu spune că s-a redescoperit pe sine în urma acelui moment teribil din 2011 și s-a destăinuit într-un interviu emoționant pentru Gazeta Sporturilor.

"Trăiesc cel mai bun moment al vieţii mele, acum, la 35 de ani. Şi m-ajută Dumnezeu, de multe ori nici să nu simt că sunt paralizat! Au fost clipe teribile, în care nu-mi trecea cu toate pastilele din lume. Nici nu aveam cum, fiindcă durerea mare era în suflet.

Am avut clipe când simţeam că nu mai pot. Dar am căutat răspunsuri. Am încetat să caut răspunsurile la doctori, fiindcă ştiinţa e limitată. Am avut şansa unor preoţi buni, s-au rugat şi ei pentru mine, am vorbit cu ei, m-au ajutat cu sfaturi.

Accidentarea m-a ajutat să mă descopăr pe mine, cel care eram cu adevărat, nu ce voiam eu să par".

Mihai Neșu a evoluat între 2008 și 2011 la Utrecht, unde a adunat 86 de meciuri și a înscris de două ori. A fost om de bază la Utrecht până în primăvara anului trecut: pe 10 mai 2011, în urma unui accident stupid petrecut la antrenament, Mihai Neşu rămâne paralizat de la gât în jos. Au urmat 419 zile de recuperare şi de încercări. Mihai a creat o fundaţie prin care sprijină oamenii aflaţi în situaţia lui şi încheie demn cariera de fotbalist.