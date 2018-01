Mihai Şora: Ultima dată, am spus că mi-aş dori un premier din specia homo sapiens. Am devenit realist: m-aş mulţumi şi cu o oaie

"Ultima dată, am spus că mi-aş dori un Premier din specia homo sapiens. Lumea a râs, crezând pesemne că mă gândesc la Einstein sau la Făt-Frumos. Între timp, am devenit realist: m-aş mulţumi şi cu o oaie", scrie Mihai Şora.



El îşi încheie postarea cu o referire la mitingul antiguvernamental anunţat pentur 20 ianuarie în Bucureşti şi în alte oraşe: "Ne vedem pe 20, da?".



Premierul Mihai Tudose a demisionat luni seară după şapte luni de mandat, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către PSD, fiind al doilea prim-ministru care părăseşte funcţia în decurs de un an de la preluarea guvernării de către social-democraţi.

