Ministru Muncii, anunț de ultimă oră pe Facebook despre concedieri

"Ca răspuns la declarațiile unor analiști ce anunța concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor și creșterii salariului minim, bazându-se pe sondaje făcute pe diverse site-uri, suntem in măsura sa comunicam ca numărul locurilor de munca este in continua creștere, respectându-se trendul de anul trecut.

Astfel, fata de data de 1 Ianuarie 2018, la 19 Februarie, numărul de salariați activi era cu 11.198 mai mare, iar numărul contractelor individuale de munca active era cu 14.617 mai mare. Datele provin din REVISAL și sunt Comunicate de Inspecția Muncii", a scris Vasilescu pe pagina sa de Facebook.