Ministrul francez de Externe: România se poate baza pe sprijinul Franţei pentru succesul primei sale preşedinţii la Consiliul UE

Şeful diplomaţiei ţării noastre a adus în discuţie Parteneriatul strategic România - Franţa, precum şi foaia de parcurs a acestuia, parteneriat care "a avut o contribuţie majoră în aprofundarea relaţiei bilaterale".



"Am discutat despre demersul comun de actualizare a foii de parcurs, care ar putea să fie semnată chiar la sfârşitul acestui an", a afirmat Meleşcanu.



Totodată, el a menţionat şi perspectivele României de a fi admisă în Spaţiul Schengen. "Am reiterat solicitarea de sprijin din partea Franţei pentru o decizie cât mai rapid posibilă în ceea ce priveşte admiterea României în Spaţiul Schengen", a spus Meleşcanu.

La rândul său, Le Drian a subliniat legătura puternică dintre România şi Franţa, "într-un moment important pentru Uniunea Europeană, în contextul în care România se pregăteşte să preia pentru prima dată preşedinţia Consiliului Uniunii Europene".



"Reînnoirea parteneriatului strategic şi a foii de parcurs va fi o oglindire a calităţii relaţiei noastre. Îmi doresc să punem, în mod special, accent, în acest cadru, pe dimensiunea proeuropeană a dialogului nostru, pe o cooperare în domeniul Apărării şi pe dezvoltarea schimburilor noastre economice", a declarat oficialul francez.



Jean-Yves Le Drian a evidenţiat că Franţa "este foarte prezentă în economia română, graţie marilor întreprinderi din sectorul auto şi aeronautic".



"România se poate baza pe sprijinul Franţei pentru succesul primei sale preşedinţii la Consiliul UE", a asigurat acesta.



El a menţionat, de asemenea, că a discutat cu omologul său român despre situaţia actuală din Siria, dar şi despre summitul ce va avea loc la Sofia, în luna mai, un eveniment ce are ca temă planurile de extindere a Uniunii Europene în Balcanii de Vest.