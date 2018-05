Ministrul Mediului, despre ”criza gunoaielor” din Arad: Este limpede că evenimentele sunt total scăpate de sub control

Într-un comunicat de presă remis, sâmbătă, de ministrul Mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu, se arată că în urma celor cinci acţiuni de control succesive ale Gărzii Naţionale de Mediu la societatea de salubritate SC Retim Ecologic Service SA, care are în atribuţii municipiul Arad şi localităţi apropiate, s-au aplicat amenzi în valoare de peste 340.000 lei.

"Cu toate acestea şi în pofida faptului că a primit mai multe măsuri clare, cu termene de soluţionare, societatea de salubritate nu a reuşit să soluţioneze criza deşeurilor din judeţul Arad, toate termenele dispuse de autorităţile de mediu fiind, sistematic, încălcate", se arată în comunicat.

Ministrul aminteşte că în 4 mai a fost prezent în Arad, cu scopul de a găsi soluţii, împreună cu responsabilii locali, la "criza gunoaielor", fiind stabilite cinci măsuri principale, cu termene concrete.

În urma controalelor şi monitorizării permanente efectuate de comisarii Gărzii de Mediu şi de Corpul de control al ministrului Mediului (care a fost în Arad în perioada 8-10 mai), s-a constatat că niciuna dintre măsuri nu a fost îndeplinită în totalitate, iar gunoaie încă mai pot fi văzute în oraş, inclusiv la şcoli şi spitale.

"Având în vedere cele constatate, Garda Naţională de Mediu a amendat, din nou, societatea, cu 90.000 de lei. Totodată, Ministerul Mediului a notificat Prefectura judeţului Arad, Consiliul Judeţean şi ADI-SIMD cu privire la încălcarea termenelor dispuse şi a solicitat măsuri urgente în funcţie de competenţele fiecărei instituţii", arată comunicatul.

Ministrul consideră că a existat suficientă toleranţă faţă de firmă şi autorităţile locale, iar "Garda de Mediu a fost zi de zi în teren şi a făcut tot ce i-a stat în putere, în limita competenţelor, să îi determine pe responsabili să îşi facă treaba".

"Eu personal am fost acolo săptămâna trecută, am oferit soluţii şi am crezut că stau de vorbă cu oameni responsabili. Din păcate, tot ceea ce s-a întâmplat după vizita mea îmi dovedeşte contrariul. Este limpede că evenimentele sunt total scăpate de sub control. În cazul în care, nici în ceasul al 12-lea, nu vor realiza gravitatea situaţiei şi riscul major la care sunt supuşi arădenii, voi reveni la Arad în perioada imediat următoare şi sunt pregătită să iau măsuri fără precedent. Nu voi permite nimănui să joace poker cu sănătatea oamenilor", afirmă, în comunicat, ministrul Graţiela Gavrilescu.

Într-o adresă trimisă vineri de Ministerul Mediului Prefecturii Arad, Consiliului Judeţean, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară - Sistem Integrat de Management a Deşeurilor (ADI-SIMD) Arad şi firmei Retim, se atrage atenţia asupra problemelor nerezolvate.

„În aceste condiţii, doamnă Prefect, vă rugăm să evaluaţi şi să întreprindeţi demersurile necesare deblocării situaţiei de criză, potrivit legii", se arată la finalul adresei semnate de ministru.

Joi, Primăria Arad a transmis un comunicat de presă în care arată că dă un ultimatum firmei Retim.

"Primăria municipiului Arad dă un ultim termen de revenire la normalitate Retim-ului. Este vorba despre ziua de duminică, 13 mai 2018. Dacă nici noua strategie adoptată de operatorul de salubrizare, respectiv respectarea traseelor iniţiale de colectare a gunoiului menajer, nu va da rezultate, începând de săptămâna viitoare Primăria Arad va analiza posibilitatea de a ieşi din asocierea ADI SIGD Arad. Acesta este primul pas necesar pentru a putea gestiona în mod direct un nou contract de salubrizare menajeră pe municipiul Arad. Nici Primăria, nici cetăţenii nu pot fi bătaia de joc a nimănui!", afirmă, în comunicat, viceprimarul Călin Bibarţ.

"Criza gunoaielor" a apărut în 24 aprilie, după ce o nouă firmă - RETIM Ecologic Service SA - a preluat activitatea de ridicarea a deşeurilor menajere, în urma unei licitaţii publice.

Comform autorităţilor, firma s-a dovedit incapabilă să facă faţă programului de ridicare a deşeurilor menajere, motiv pentru care în tot oraşul au apărut cantităţi uriaşe de gunoaie în jurul containerelor.

Amenzile aplicate de mai multe instituţii ale statului firmei Retim sunt de aproape 500.000 de lei, dar cu toate acestea societatea nu îşi îndeplineşte corect atribuţiile, iar mii de arădeni comentează pe reţelele de socializare, unde postează şi fotografii cu gunoaie, situaţia neplăcută în care se află oraşul de câteva săptămâni.