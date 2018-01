Ministrul Negrescu: Procesul de preluare de către România a Preşedinţiei Consiliului UE a evoluat semnificativ

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a întâlnit marţi, la Bruxelles, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, cu secretarul general al Comisiei Europene, Alexander Italianer, şi cu comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina Creţu, potrivit unui comunicat al MAE.



Temele abordate au fost evoluţia procesului de pregătire privind preluarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, Negrescu prezentând eforturile depuse în ultima perioadă de Guvernul României pentru preluarea mandatului, începând cu 1 ianuarie 2019.



„În ultimele luni, organizarea acestui moment important pentru viitorul parcurs al ţării noastre în Uniunea Europeană a înregistrat evoluţii semnificative pe toate palierele sale. Am realizat o primă formă a agendei de acţiuni pe care le vom organiza pe durata celor şase luni, în toată ţara, şi am finalizat deja trei runde de consultare internă privind identificarea tematicilor de interes ale mandatului, la nivelul ministerelor şi instituţiilor publice, dar şi al reprezentanţilor României din Comitetul Economic şi Social European, Comitetul European al Regiunilor şi Parlamentul European. De asemenea, am început o amplă campanie de evenimente publice dedicate promovării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene şi am încheiat cu succes programul-pilot de formare a funcţionarilor din administraţia publică central”, a declarat Victor Negrescu la finalul întâlnirii cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, se arată în documentul citat.



De asemenea, cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la modalităţile de coordonare în vederea elaborării programului operaţional al Trio-ul de Preşedinţii care mai include Finlanda şi Croaţia.



„România este pe deplin angajată în pregătirea exercitării Trio-ului de Preşedinţii pe care-l împărţim cu Finlanda şi Croaţia şi ne bazăm pe sprijinul Secretariatului General al Consiliului în acest proces. Suntem conştienţi de rolul pe care îl va avea Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene atât în privinţa tranziţiei dintre Trio-ul actual şi cel din care vom face parte, cât şi asupra trecerii către următorul ciclu legislativ“, a susţinut Negrescu.



Discuţiile purtate cu comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina Creţu, s-au axat pe tema agendei Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.



„România îşi propune să fie un mediator imparţial în exercitarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, urmărind avansarea agendei europene prin acomodarea poziţiilor unui număr cât mai mare de state membre. Pe baza necesităţii de a axa politicile pe nevoile cetăţenilor, programul de lucru al Preşedinţiei României se va concentra pe asigurarea implementării unor soluţii incluzive şi durabile, de care să beneficieze toate statele membre, pe menţinerea unei Europe unite şi puternice, precum şi pe consolidarea rolului global al Uniunii Europene“, a precizat Victor Negrescu.



În cadrul întrevederii cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, ministrul delegat a subliniat importanţa unei ample cooperări cu Comisia Europeană, în demersurile de pregătire a preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, arătând că România rămâne angajată, de o manieră proactivă, în cooperarea la nivelul Uniunii Europene, în vederea consolidării pe mai departe a proiectului european.