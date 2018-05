Ministrul Pădurilor: 400.000 de metri cubi de masă lemnoasă au fost transportaţi ilegal anul trecut

Ministrul Apelor şi Pădurilor a declarat, joi, la Timişoara, că în urma unor analize efectuate, s-a ajuns la concluzia că anul trecut au fost transportaţi ilegal aproximativ 400.000 de metri cubi de masă lemnoasă.



“Din analiza care s-a făcut anul trecut, din sesizările care au fost făcute de cetăţeni, a fost undeva la 10% într-adevăr transport ilegal de masă lemnoasă, aproximativ 400.000 de metri cubi anul trecut. Acesta a fost transportul de masă lemnoasă ilegală identificată, controlată, verificată de către cei care sunt abilităţi să facă această verificare. Cele 18 milioane de metri cubi de masă lemnoasă aprobată pe baza posibilităţii pentru a fi exploatată pe an în România se transportă pe drum. Că e o distanţă mai scurtă, că e o distanţă mai lungă, această cantitate se transportă pe drum şi atunci sigur sunt mii de autovehicule care transportă. Imaginaţi-vă că media este undeva la 22 de metri cubi cât se încarcă pe un autovehicul. Sigur că impactul pe care îl are cetăţeanul când vede lemnul care este transportat pe drum creează o anumită percepţie. Noi, în cadrul ministerului, avem tot timpul grupuri de lucru, lucrăm împreună cu STS-ul pentru ca acest program (n.r. “Inspectorul Pădurii”) care funcţionează şi prin care s-au diminuat foarte mult tăierile ilegale să facem în aşa fel încât să fie la nivel optim”, a afirmat Ioan Deneş.



Ministrul Apelor şi Pădurilor a explicat şi cum funcţionează aplicaţia mobilă “Inspectorul Pădurii”, cetăţenii fiind încurajaţi să sune la 112 în cazul în care constată că un transport de lemne nu este înregistrat în program.



“Există un program care se numeşte Inspectorul Pădurii, care este public şi care se poate descărca de către fiecare cetăţean gratuit. În momentul în care din acel fond de pădure în care s-a făcut exploarea se transportă lemnul, poate afla foarte uşor dacă acel transport de masă lemnoasă este sau nu legal. Este foarte uşor, este un program care se poate accesa de către orice cetăţean şi poate să vadă că masa lemnoasă respectivă are documente, este înregistrată şi unde este înregistrată. Dacă nu este înregistrată, are formula de a suna la 112 şi cei de la 112 sunt obligaţi să facă verificarea urgentă a acelei sesizări care este făcută de către acel cetăţean”, a precizat Ioan Deneş.



Ministrul Apelor şi Pădurilor a oferit şi câteva detalii cu privire la programul informatic SUMAL, prin care este monitorizată toată masa lemnoasă din România care este aprobată pentru a fi exploatată, pe baza căruia funcţionează “Inspectorul Pădurii”.



“Există programul SUMAL, care practic monitorizează toată masa lemnoasă din România care este aprobată pentru a fi exploatată. În sensul că în momentul în care se face măsurarea masei lemnoase din corpul de pădure, din suprafaţa care urmează a fi exploatată, ea trebuie raportată în acest program. Totodată, cel care merge să facă transportul are la maşină un aviz special cu număr unic, care în momentul în care şi-a încărcat maşina din rampă, fără să plece, nu are voie să facă un metru pe drum, trebuie să comunice cantitatea de lemn încărcată în maşină prin intermediul telefonului în acest program SUMAL. El comunică numărul de aviz şi cantitatea care este pe aviz. Tot parcursul pe care-l face cu masa lemnoasă pe drum până în momentul în care-şi descarcă în fabrică, în alt depozit, el are acest aviz la el, este un aviz de însoţire a mărfii, fiind raportat în SUMAL. Tot timpul prin Inspectorul Pădurii poţi verifica dacă acel transport de masă lemnoasă a făcut demersul pe care vi-l spun, a anunţat în SUMAL”, a explicat Ioan Deneş.



Ministrul Apelor şi Pădurilor a participat, joi, la inaugurarea “Palatului Apelor”, una dintre cele mai importante clădiri din Timişoara, construită în anul 1901, care a fost reabilitat în cadrul unui proiect în valoare de peste 2,6 milioane de euro, banii provenind din bugetul naţional. În clădirea aflată în Piaţa Sfânta Maria îşi va desfăşura activitatea Administraţia Bazinală a Apelor Banat.



Tot joi, ministrul a efectuat două vizite de lucru în judeţul Timiş, la Ecluza din Sânmihaiu Român şi la polderul de la Gherteniş, unde se derulează două proiecte pe fonduri europene.