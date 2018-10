Momentul prăbuşirii elicopterului cu patronul lui Leicester a fost surprins de camere. Secvenţe dramatice VIDEO

Stadionul lui Leicester continuă să fie loc de pelerinaj, fanii îndureraţi aducându-i un ultim omagiu patronului thailandez al echipei, Vichai Srivaddhanaprabha, cel care a făcut ca imposibilul să devină posibil, iar Leicester să câştige Premier League în anul 2016.

Jucători emblematici, precum Jamie Vardy sau Kasper Schmeichel au împărtăşit propria lor durere cu fanii, momentele fiind de-a dreptul emoţionante. În acelaşi timp, au apărut imagini de dinaintea şi din timpul prăbuşirii elicopterului, acestea fiind surprinse de o cameră de supraveghere de lângă stadion.

CCTV footage shows the moment before the helicopter crash that killed five people including Leicester chairman Vichai Srivaddhanaprabha.



Players and fans have been paying tribute to the chairman, read more here: https://t.co/OdKhHBtlQU pic.twitter.com/DvUdI0soCR