Muşchi de porc la cuptor împănat cu usturoi şi kaizer

Se spala muchiul de porc si se curata usturoiu si cu ajutorul unui cutit, intepam din loc in loc muschiul de porc iar in gaurile formate introducem cateii de usturoi si bucatele de kaizer , apoi saram si piperam dupa gust muschiul de porc pe toate partile .

Muschiul de porc se tapeteaza cu boiaua dulce, dupa care putem turna peste muschi si un pic de ulei pentru a se prinde mai bine celelalte condimente. Acoperim muschiul de porc cu un strat uniform de cimbru si introducem muschiul condimentat in frigider, unde il lasam macar cateva ore.

Dupa ce condimentele si-au lasat gustul in muschiul de porc, il scoatem din frigider si il punem intr-un vas yena pe care il vom baga la cuptor.

Turnam un pahar de vin peste muschiul de porc si il dam la cuptor. Din cand in cand in timpul prepararii deschidem usa cuptorului si stropim muschiul cu sosul care se formeaza.

Se tine la cuptor timp de aproximativ 45 minute la foc mediu (adica 175 grade C), insa durata poate varia in functie de tipul cuptorului.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: sfatulparintilor.ro.