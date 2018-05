Netanyahu îl felicită pe Trump pentru decizia "curajoasă" de a scoate SUA din Acordul nuclear cu Iranul

"Israelul spriijnă pe deplin decizia curajoasă luată azi de preşedintele Donald Trump de a respinge acordul nuclear dezastrous cu regimul terorist de la Teheran", a declarat Netanyahu, după anunţul făcut, marţi de preşedintele american. Premierul susţine că Israelul s-a opus acestui acord încă de la început, apreciind că era de fapt un acord în sprijinul "regimului terorist de la Teheran".



"Israelul s-a opus acestui acord încă de la început, pentru că noi am susţinut că de fapt acel acord nu bloca Iranul de la producerea unei bombe nucleare, ci îi pava drumul către un întreg arsenal nuclear, şi asta într-un interval de doar cîţiva ani. Suspendarea sancţiunilor impuse Iranului, ca urmare a semnării acestui acord, a produs deja efecte dezastruoase. Acordul nu a îndepărtat un eventual război, ci l-a adus mai aproape. Acordul nu a redus agresiunea din partea Iranului, ci a crescut-o în mod dramatic, şi am văzut asta de-a lungul Orientului Mijlociu. De la semnarea acordului, am văzut că agresiunea Iranului a crescut în fiecare zi - în Irak, Liban, Yemen, în Gaza, şi mai ales în Siria, unde Iranul încearcă să stabilească baze militare din care să atace Israelul", a mai spus Netanyahu.El a adăugat că, în ciuda existenţei acordului, regimul de la Teheran a reuşit să dezvolte rachete balistice capabile să lanseze arme nucleare în multe părţi ale lumii.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi, la Casa Albă, că Statele Unite se retrag din acordul în dosarul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept ”defectuos la baza sa”. Şeful statului american a semnat marţi un memorandum prezidenţial cu privire la retragerea din acest acord, încheiat în 2015, şi intenţionează să reimpună sacţiunile americane regimului iranian.



Trump a subliniat în acest discurs adresat naţiunii că va reinstitui cel mai dur nivel al sancţiunilor.”America nu va fi ţinută ostatica şantajului nuclear” şi nu va permite ”unui regim care scandează «Moarte Americii»” să aibă acces la arme nucleare, a spus preşedintele american. Donald Trump a precizat că a luat această decizie după ce s-a consultat cu aliaţii Statelor Unite.