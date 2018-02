Nicolae Dică, explicaţii pentru dezastrul de la Roma. Unde s-a decis MECIUL

Nicolae Dica a spus ca FCSB a pierdut la scor deoarece jucatorii nu au reusit sa faca un pressing suficient de bun.

"Nu a mers nimic din ceea ce am pregatit, din ceea ce ne-am dorit sa facem. Am vrut sa facem acelasi joc din tur, cu un pressing avansat, am vrut sa recuperam mingi in jumatatea adversa. N-am reusit, iar cei de la Lazio ne-au prins pe contraatac. Nu vorbesc doar de linia de fund, am facut un joc foarte prost si ofensiv si defensiv. Nu trebuie sa dam vina doar pe cei patru din aparare. Sunt dezamagit pentru ca meciul tur imi daduse sperante", a spus Nicolae Dica.

Gigi Becali, reacţie incredibilă după Lazio - FCSB 5-1. ANUNŢ-BOMBĂ despre viitorul ECHIPEI

FCSB a fost eliminata in 16-imile de finala din Europa League dupa o infrangere cu 5-1 pe terenul italienilor de la Lazio. Echipa lui Dica a castigat meciul de la Bucuresti cu 1-0.