Nicolae Dică, încă un an la FCSB. Noul contract prevede CLAUZE-BOMBĂ

Nicolae Dica va fi si in sezonul viitor antrenorul lui FCSB. Gigi Becali a dezvaluit insa ca noul contract are anumite clauze introduse de club, nu de antrenor.

Gigi Becali, plan HALUCINANT! A anunţat că vrea să cumpere o echipă din LIGA 2 din ANGLIA

"Dica va ramane mai departe in aceleasi conditii, dar vor fi niste clauze: daca nu va avea performanta poate fi inlocuit si in timpul anului. Daca nu califica in Europa League, poate fi desfacut contractul. Daca nu e pe primul loc la finalul sezonului regulat, poate fi demis", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a decis! Antrenor BOMBĂ la FCSB

"Mirel Radoi e finul meu, il iubesc orice ar face. El se iubeste atat de mult incat nereusita lui o da vina pe Becali, asa ca il inteleg. Toate tampeniile pe care le spune sunt copilarii. Mirel ala cu personalitate, va fi in aceleasi conditii ca Dica antrenor la Steaua. El trebuie sa fie mai sever, e prea bland, prea cuminte, prea prieten cu jucatorii. De 100 de ori mai bland ca Dica. Eu pe Mirel nu ma pot supara niciodata. Lutu nu va fi secund, va fi direct antrenor principal cand va fi. Eu produc antrenori, de asta nu-l las pe Dica. Cand va pleca, va pleca direct pe doua milioane antrenor", a mai spus Gigi Becali.