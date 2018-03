Nicoleta Luciu, prima apariţie după ce s-a retras din showbiz. Are câteva kilograme bune în plus! Cum arată vedeta

Nicoleta Luciu a avut prima aparitie, dupa ce s-a retras din showbiz, la un centru de infrumusetare din Miercurea Ciuc unde s-a mutat de cativa ani cu cei 4 copii, Zsolt Jr, Kim, Karoly si Kevin. Vedeta e imaginea centrului respectiv, se pare, il frecventeaza des, si, mai mult, este extrem de multumita de toate serviciile.

Nu mai are 90-60-90 se pare, ci s-a ingrasat cateva kilograme, din cate se observa in imagini. Nicoleta e mai rotunda la fata, iar bratele sunt destul de pufoase. Probabil actrita nu mai tine diete stricte ca sa fie supla, atata vreme cat nu mai apare pe micul ecran. Ea a declarat de mai multe ori ca duce o viata frumoasa si linistita la Miercurea Ciuc si in televiziune va reveni doar daca va avea un proiect care sa-i placa foarte mult si care sa-i rotunjeasca veniturile binisor. Actrita are cateva kilograme in plus, insa e la fel de frumoasa. In plus, are chipul curat si fara vreo imperfectiune.

Nicoleta Luciu, in prima ei aparitie dupa ce s-a retras din showbiz, le arata fanelor, dar si clientelor clinicii de infrumusetare ce ten impecabil are, dar si ce aparat foloseste ca sa stie exact ce probleme are cu pielea. In urma cu aproximativ 4 ani, Nicoleta a trecut printr-un adevarat calvar cand s-a procopsit cu o acnee oribila, de care nu putea scapa cu niciun tratament sau interventie estetica. Ea a cheltuit atunci foarte multi bani pe tratamente scumpe, crème, analize, investigatii si tot n-a reusit sa scape de stafilococul care ii distruse chipul. Vedeta ajunsese sa iasa din casa deghizata, cu chipul acoperit, ca sa nu i se vada bubele imense si pline de puroi. Ea a fost la un pas sa intre in depresie din cauza acestei probleme. A scapat de ele cu apa de argint coloidal, dupa cum a declarat, insa acum, de teama sa nu ajunga iar sa aiba bube dureroase si sa fie nevoita sa iasa cu batic pe cap din casa, merge frecvent la clinicile de infrumusetare, isi face tratamente, iar de curand a descoperit un aparat care ii spune exact ce are in piele si ce e de facut.

Sursa: wowbiz.ro