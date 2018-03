Nicuşor Dan, dat afară cu poliţia din Primăria Capitalei. Deputatul USR anunţă că va face plângere penală

Preşedintele şedinţei CGMB, Orlando Culea, le-a cerut, miercuri, polţiştilor locali să-l dea afară din sala de şedinţe pe deputatul Nicuşor Dan.



„Senatorii şi deputaţii au dreptul să participe la şedinţele de consiliu judeţean sau local să spună ce doresc. Am făcut o cerere acum două zile, am depus-o la registratură şi am vrut să iau cuvântul, aşa cum legea îmi permite. Preşedintele de şedinţă spune că regulamentul CGMB este mai important decât legea, ceea ce este o aberaţie juridică", a declarat Nicuşor Dan.



Potrivit lui Nicuşor Dan, bulevardul Berzei – Buzeşti nu ar avea nici azi procesul verbal de recepţie.



„Printr-un proiect de e ordinea de zi se transferă de la PMB către Adminstraţia Străzilor o lucrare care nu a fost niciodată recepţionată de primărie, tocmai pentru că există o serie de neregularităţi, nu există un proces verbal de recepţie. Ca să existe un proces verbal de recepţie, trebuie să vină Inspectoratul de Stat în Construcţii să constate că totul este conform cu autorizaţia”, a mai declarat Nicuşor Dan, transmite Mediafax.



Reprezentanţii PMB au transmis că afirmaţiile deputatului pe acest subiect sunt false, existând un proces de recepţie.



Nicuşor Dan a declarat că va face plângere penală împotriva peşedintelui de şedinţă, Orlando Culea.