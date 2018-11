Noi înregistrări explozive din PSD, chiar în ziua CEx. Ţuţuianu: Liviu Dragnea a fost condamnat politic

Adrian Țuțuianu, despre Liviu Dragnea: "Percepția publică este aia că Omul (n.n.Liviu Dragnea) are niște probleme și tot ceea ce faceți voi cu Justiția este pentru a-l salva pe el. Asta este percepția, iar opinia publică judecă după percepții. O temă care mă îngrijorează pe mine este următoarea: CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ÎL FAC (N.N. PE LIVIU DRAGNEA) AȘA CUM L-AU FĂCUT PE (N.N. ADRIAN) NĂSTASE. Ați văzut că-i dădeau termen la două săptămâni. La Năstase erau o mie de martori, la ăștia (n.n. procesul lui Liviu Dragnea) reaudiază tot, nu sunt alte documente (n.n. noi) și îl poate face când ți-e lumea mai dragă! Te trezești că în luna martie, anul viitor, că-i menține condamnarea cu o zi. Nu de trei (n.n. ani) și șapte luni, (ci) de o zi. Pentru că fiind recidivă trebuie să execute doi ani plus o zi. Nu există nicăieri în lume ca un premier să fie condamnat. D-asta am spus noi că e cazul (n.n. ca Liviu Dragnea) să facă un pas în spate, în lateral (...) pentru că noi vom culege impactul, nu vă puteți închipui ce va fi în toată presa internă și externă".

Adrian Țuțuianu: "Vă spun aici două chestiuni: DRAGNEA A FOST CONDAMNAT POLITIC, după părerea mea. Pe chestia asta PUTEAU SĂ NE CONDAMNE PE ORICARE DINTRE NOI, că am îndemnat oamenii la vot. Doi: nu știu ce este în dosarul ăsta, dar nu poți să-l bagi pe om în pușcărie doar că a (…)"

Șansele Guvernului Dăncilă de a rezista în 2019

Discutând scenariul politic care planează asupra sfârșitului de an, Adrian Țuțuianu le spune primarilor PSD că este posibil ca de la 1 ianuarie 2019 România să aibă un alt guvern. Pentru că președintele Klaus Iohannis nu ar dori ca Viorica Dăncilă să fie cea care va reprezenta România în cadrul președinției UE, deci ar urma mișcări politice majore. Această variantă a tot fost vehiculată, fiind speculată intens și posibilitatea ca alianța PSD-ALDE să se rupă, iar Călin Popescu-Tăriceanu să devină prim-ministru. Variantă negată vehement de acesta în ultimele săptămâni.

Adrian Țuțuianu: "(…) Cu excepția celor care sunt astăzi la Cotroceni și în servicii, care vor face ca de la 1 ianuarie noi să nu o avem prim-ministru pe Viorica Dăncilă. Al doilea: De ce ar dori PNL să fie la guvernare? România are o situație grea. (…)"





SURSA: EVZ.RO