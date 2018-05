O femeie al cărui logodnic a murit cu o zi înainte de nuntă a primit un cadou dincolo de mormânt FOTO

Danielle Cumberworth, 27 de ani, a suferit cumplit atunci când logodnicul ei, Ashley Grant-Smith, a murit, anul trecut, din cauza unei forme de cancer cu o zi înainte de nunta lor, scrie libertatea.ro.

După două luni de când bărbatul murise, Danielle a primit o notificare a unui colet pierdut. Ea s-a dus la poștă pentru a vedea despre ce este vorba și a primit pachetul, potrivit The Sun.

"Am deschis coletul în mașină, în timp ce stăteam în parcare, și înăuntru era un inel de logodnă din partea lui Ashley. A fost o surpriză uimitoare. Nu am plâns, am râs. Nu mi-a spus nimic despre asta. Este un inel frumos, din aur alb cu diamante", a povestit Danielle pentru Leicester Mercury.

"Inelul a ajuns la mine cu întârziere pentru că i-a făcut un design propriu. O să-l prețuiesc pentru totdeauna împreună cu verighetele noastre pe care nu am apucat să le folosim", mai spune tânăra.

Danielle se afla la Oficiul Registrului din Leicester pentru a semna actele necesare pentru căsătorie atunci când Ashley a murit după o bătălie de doi ani cu o formă incurabilă de cancer.