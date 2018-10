O manifestaţie pro-Trump cu suspectul care a trimis bombele artizanale a fost înregistrată de regizorul Michael Moore

Deşi cele trei minute şi 38 de secunde de material brut nu au fost cuprinse în filmul lui Moore de atunci "Fahrenheit 11/9", regizorul a publicat duminică videoclipul pe YouTube "doar pentru a vă arăta un moment al acţiunii sale".



În mesajul publicat pe Instagram, Moore explică cum a trimis o echipă, care l-a inclus pe producătorul Basel Hamden şi pe colaboratorul său Eric Weinrib la manifestaţie, care a avut loc la o lună după învestirea lui Trump, nu pentru a-l filma pe Trump, ci pentru a surprinde imagini cu mulţimea pe care el o atrage.



În timp ce camera de filmat se roteşte deasupra mulţimii care strigă injurii la adresa mass-media, Sayoc, care ţine în mână un baner anti-CNN, este surprins pentru scurt timp de patru ori. "Dacă opriţi filmarea pe imaginea cu el, veţi vedea ceva profund", a scris Moore, "teamă în ochii lui", potrivit news.ro.

Citeşte şi Suspectul în cazul bombelor artizanale trimise adversarilor lui Trump, pus sub acuzare pentru cinci infracţiuni



Cesar Sayoc a fost pus sub acuzare la nivel federal pentru cinci infracţiuni, printre care transportarea interstatală şi trimiterea ilegală a unor dispozitive explozive, ameninţarea unui fost preşedinte, ameninţări prin comunicare de ameninţări şi atacarea unor ofiţeri federali.



Sayoc s-a născut în Brooklyn, New York şi este înregistrat ca membru al Partidului Republican, el făcându-şi publice viziunile politice pe reţelele sociale, criticând democraţii, musulmanii şi liberalii. Sayoc are 56 de ani şi lucrează part-time la un magazin alimentar, livrează pizza şi a fost în trecut chiar şi stripper, potrivit news.ro.



Sayoc are un cazier şi antecedente judiciare vechi în Florida, potrivit unor documente judiciare şi altor documente publice, potrivit cărora a fost condamnat după ce a fost găsit vonovat de furt, inclusiv de furt de bunuri personale, infracţiuni rutiere, iar în 2002 de proferarea unor ameninţări de a ”arunca, plasa, arunca sau descărca orice dispozitiv distrugător”.