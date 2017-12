O mare actriţă de pe marile ecrane a murit: "Suntem norocoşi pentru că am cunoscut-o"

Actriţa Heather Menzies-Urich, cunoscută pentru rolul secundar Louisa Von Trapp din „Sunetul muzicii/ The Sound of Music”, a murit duminică, la vârsta de 68 de ani, potrivit The Hollywood Reporter, citat de news.ro.

„Heather a fost parte din familie. Nu există un alt mod de a descrie membrii distribuţiei filmului «The Sound of Music». Heather a fost un membru optimist şi vesel al grupului, mereu aşteptând o nouă reunire. Suntem norocoşi pentru că am cunoscut-o şi va trăi în continuare prin acest film frumos. Îi vom simţi lipsa”, a transmis preşedintele Ted Chapin în numele Rodgers & Hammerstein.

Născută pe 3 decembrie 1949, în Toronto, Heather Menzies-Urich a jucat în peste 30 de filme de televiziune şi artistice. Între cele mai cunoscute roluri ale sale se numără cele din filmele „The Sound of Music” (1965), „Hawaii” (1966) şi „Sssssss” (1973).

