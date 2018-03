O nouă maternitate va fi construită în Bucureşti. Primăria Capitalei pune la dispoziţie terenul

"Pe tot parcursul colaborării noastre, dincolo de oferirea terenului, vă stăm la dispoziţie cu sprijin şi pentru obţinerea tuturor avizelor necesare, şi pentru campaniile de informare şi mediatizare, pentru a putea să strângeţi cât mai mulţi bani. Şi noi, de asemenea, şi ca instituţie, şi ca persoane private vom sprijini acest efort, pentru a aduna suma necesară construirii maternităţii. Mi se pare că acest proiect este unul de suflet", a spus Gabriela Firea, citată de Agerpres.

Primarul general a reamintit că în acest an, în Capitală, bugetul destinat sănătăţii este de 111 milioane euro, în condiţiile în care anii anteriori sumele oscilau în jurul valorilor de 40-50 de milioane de euro. Ea a mai precizat că îşi doreşte ca viitoarea maternitate să fie una "de referinţă" pentru întreaga ţară.

Eugen Iancu a apreciat că semnarea protocolului reprezintă "un prim pas" în vederea construirii unui obiectiv foarte important pentru cei care şi-au pierdut aparţinătorii în urma incendiului de la clubul Colectiv.

"Considerăm că este poate cel mai bun lucru pe care îl putem face, este un simbol al renaşterii şi este un proiect foarte necesar bucureştenilor. De asta am dorit să facem un proiect care să fie reprezentativ pentru maternităţile din ţară. Vrem să fie cea mai modernă maternitate", a precizat preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010.

Robert Agafiţei a subliniat că este prima dată în România când se demarează un astfel de proiect.

"În momentul de faţă, maternitatea funcţionează într-o clădire care este construită în 1938. Vă daţi seama că nu ai cum să faci circuitele necesare, la standarde europene, astfel încât să funcţioneze aşa cum ar trebui. (...) Am discutat în prealabil cu domnul Iancu, şi în anii trecuţi cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, care au spus că ne sprijină în ceea ce priveşte partea de logistică şi de know how pentru a face acele circuite şi trasee necesare unei maternităţi la standarde europene. Noi avem personal, avem medici care să lucreze, doar trebuie relocaţi din maternitatea veche în cea nouă. Este vorba de o maternitate cu 110 paturi - exact acelaşi număr pe care îl avem noi acum", a spus el.

Consilierii municipali au aprobat, pe 22 februarie, un protocol de colaborare între PMB, Asociaţia Colectiv GTG 3010 şi Spitalul clinic de urgenţă Sfântul Ioan în vederea construirii maternităţii. Conform documentului, valoarea estimată a maternităţii este de 12.000.000 euro, aceasta urmând să se actualizeze succesiv în funcţie de sumele adunate şi de preţul real al dotărilor achitat de către asociaţie. În cazul în care la împlinirea a doi ani de la semnarea protocolului asociaţia nu demarează procedurile prealabile pentru realizarea investiţiei, protocolul încetează.

Asociaţiei îi revine obligaţia să iniţieze şi să susţină cu propriile mijloace campanii de colectare a fondurilor necesare. De asemenea, asociaţia are obligaţia de a finaliza construcţia edificată pe terenul proprietate al municipiului Bucureşti şi de a proceda la predarea investiţiei realizate.