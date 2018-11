O prezentatoare TV de la noi, îndrăgostită lulea. S-a combinat cu un puşti cu 16 ani mai mic ca ea FOTO

Anul trecut, Paula Chirilă (43 de ani) încerca să îşi păstreze zâmbetul pe buze, scrie click.ro. Nu era o perioadă tocmai roz pentru ea, din cauza faptului că divorţase de scenaristul clujean Marius Aciu, bărbatul cu care are o minunăţie de fetiţă. Carla are acum 9 ani, este foarte talentată şi a fost cel mai mare sprijin emoţional pentru celebra actriţă.

"Da, am divorţat. Ne pare rău. Am purtat o discuţie firească şi am ajuns la decizia asta comună. Marius e o persoană minunată, am avut o căsnicie frumoasă, de 12 ani, avem un copil frumos, pe care încercăm să-l creştem echilibrat. Şi încerc să trec cum pot peste perioada asta, mai ales că sunt şi Sărbătorile. Crăciunul sper să-l petrecem împreună. Suntem împreună pentru Carla. Nu mai încerc sa îmi fac planuri de viitor, că nu sunt sigură nici de ziua de mâine. Cred că am învăţat nişte lecţii foarte importante de viaţă şi, dacă va fi cazul, le voi aplica într-o altă relaţie", spunea Paula Chirilă într-o emisiune tv.

Au fost împreună în vacanţă la Praga

Dacă Sărbătorile trecute le-a petrecut alături de fostul soţ, anul acesta va fi alături de alt bărbat. După furtună, a venit soarele şi pe cerul Paulei, iar "Cupidon" a avut grijă de inima ei! Aşa se face că acum iubeşte din nou la cei 43 de ani ai săi, iar norocosul se numeşte Adrian Petroşel, are 27 de ani şi este originar din Buzău.

Tânărul mai mic cu 16 ani decât Paula învârte afaceri în oraşul natal, care îi aduc bani frumoşi, iar asta se vede după maşinile pe care Adiţă, aşa cum îi spun prietenii, le conduce pe străzile Buzăului şi ale Bucureştiului. Acesta face "comerţ" cu maşini la mâna a doua. În ciuda vârstei, buzoianul nu este doar o aventură, ci o relaţie cât se poate de serioasă pentru blondina celebră, având în vedere că aceasta i-a cunoscut prietenii şi au fost împreună la petreceri cu lăutari, într-un local din provincie. Ba, mai mult, în octombrie, cei doi porumbei au avut o vacanţă romantică în Cehia. S-au plimbat de mânuţă pe străzile din Praga, s-au pozat cu un urs alb de jucărie, şi au luat masa la restaurantele din zonă. Nu ştim dacă va îmbrăca rochia de mireasă, cert este că Paula a făcut câteva repetiţii în acest sens, întrucât, recent, ea a fost mireasa colecţiei de blănuri în prezentarea de modă a designerului Flora Năstase.