O sculptură realizată de Constantin Brâncuşi, vândută cu preţul record de 71 de milioane de dolari

O sculptură din bronz realizată de Constantin Brâncuşi în 1932, care reprezintă un portret stilizat al lui Nancy Cunard, a fost vândută cu 71 de milioane de dolari (comisioane şi taxe incluse) la o licitaţie organizată marţi de casa Christie's la New York şi a stabilit un nou record de preţ pentru o creaţie a artistului român, informează ediţia online a cotidianului american The New York Times.