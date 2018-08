Omorât de criticile fanilor. Un motociclist campion s-a sinucis la doar 39 de ani

Tomasz Jędrzejak a fost campion naţional al Poloniei, în anul 2012. El s_a născut în 1979, la Ostrów Wielkopolski, acolo unde a şi obţinut permisul de a conduce motociclete, în 1995. Prima medalie avea să o câştige în 1999, când a devenit campion naţional cu echipa de club. Şi în anul următor, ca membru al echipei Włókniarz Częstochowa, a devenit, de asemenea, campion al Poloniei la juniori. La seniori avea să ia bronzuil, atât în 2000, cât şi în 2001.

După anul 2002 a activat în cea mai mare parte a carierei la Wroclaw, atingând vârful de formă în 2012, când a fost campion al Poloniei la individual. La Wroclav a şi murit, el fiind găsit decedat marţi, în propria locuinţă. Autorităţile spun că s-a sinucis, dar nu au făcut public modul în care a făcut-o. "Am vorbit duminică cu Tomek. Era normal. Am râs, am glumit. Nu aveam nicio idee că va recurge la un asemenea gest, că voi auzi despre o asemenea dramă", a declarat preşedintele clubului Stal Rzeszów, unde activa sportivul.

Tomasz Jędrzejak concurase duminică, iar următoarea cursă o avea vineri, în Liga de Diamant. Tomasz Jędrzejak eras considerat ca o persoană care nu putea face faţă criticilor, iar colegii spun că ar fi fost copleşit de o serie de comentarii negative. De altfel, după astfel de critici a renunţat aproape total la activităţile în social-media, păstrând doar un cont de Instagram.