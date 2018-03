Oracolscop. Mesajele Wisdom of Hidden Realms pentru săptămâna 20-25 martie 2018

Berbec – The River Queen

Abilitatea de a fi mobil si non-atasamentul sunt principalele atribute asupra carora ar fi bine sa iti indrepti atentia, in aceasta saptamana. Lasa deoparte incordarea, rigiditatea si fii flexibil, atat in gandire cat si in actiuni. Lasandu-te sa curgi precum apa, nici un obstacol nu-ti mai poate sta in cale acum. Gasesti cu usurinta solutii la situatiile care te preocupa, iar relatiile devin echilibrate si armonioase. Hraneste-ti spiritul in fiecare zi facand acele lucruri care iti aduc implinire, putere si energie si evita contextele care iti creeaza stari conflictuale.

Taur – The Lady of the Gift

Mesajul acestei carti iti atrage atentia ca, secretele nu sunt binevenite in lumea ei. Pana la urma, a tine ceva ascuns, fie ca este vorba despre o informatie sau un sentiment, nu este pana la urma decat o alta forma de minciuna. Te surprinzi facand asta? Sau poate cineva din anturajul tau iti ascunde anumite detalii din dorinta de a te manipula si controla, astfel incat tu sa ramai cu senzatia ca nu esti suficient de bun? Daca observi aceste aspecte in viata ta e timpul pentru o schimbare.

Gemeni – The Fire Prince

Starea de agitatie interioara, din ultima perioada, te-au lipsit de putere si iti pot inhiba latura creativa, atat de necesara in rezolvarea oricarei situatii. Actiunea agresiva duce in final la pierderi, asa ca lasa nerabdarea deoparte si incetineste ritmul, pentru a-ti atinge scopul propus. Intuitia iti transmite semnale clare in ceea ce priveste oamenii din jurul tau, cat si alegerile pe care le ai de facut, in orice moment. Mare atentie la toate acele lucruri care ti se par neclare, foarte solicitante sau care se repeta in mod obsesiv – nu le da curs.

