Pacientă cu arsuri grave după ce a căzut pe o plită electrică, transferată din Argeş la Timişoara

"Din informaţiile pe care le am, inclusiv de la spitalul din Piteşti - informaţiile le am de la directorul medical -, a fost nevoie ca pacienta să fie stabilizată, dar nu s-a pus problema refuzului. În momentul în care Comitetul Operaţional a fost anunţat, s-a căutat un loc. Având în vedere suprafaţa arsurii - de 40% -, arsuri de gradul II-III, că nu-i sunt afectate căile respiratorii, saturaţia fiind foarte bună, peste 90, atunci s-a luat decizia transferului în Timişoara, acolo unde poate fi tratată", a declarat Sorina Pintea.

Potrivit acesteia, spitalul din Timişoara poate trata arşi de nivel mediu şi nu s-a pus problema unui refuz de transfer.

"Am fost informată de cei de la Comitetul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă, ei au abilitatea de a găsi locuri pacienţilor critici acolo unde este obligatoriu să fie trataţi. Nu s-a pus niciodată problema unui refuz. S-a pus problema căutării unui loc pentru această pacientă având în vedere patologia pe care o are. De altfel, în toate ţările din Europa există instituţia transferului, inclusiv transferului unui pacient dintr-un salon de mari arşi într-un salon de terapie intensivă, dacă starea lui o impune", a spus ministrul.

Ministrul Sănătăţii a explicat că în momentul de faţă nu se impune transferul pacientei într-o clinică din străinătate.

"Transferul - doar la Timişoara, în străinătate, nu. Dar dacă apar alte cazuri - în acest moment în Bucureşti într-adevăr nu mai sunt locuri -, atunci se pune problema transferului inclusiv în străinătate. Dar nu se pune problema refuzului", a subliniat Pintea.

Femeia în vârstă de 68 de ani a fost transportată în stare gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a căzut pe o plită electrică şi a suferit arsuri pe o suprafaţă mare a corpului.

"Am găsit-o eu la miezul nopţii, când am venit de la uzină. Atunci am chemat ambulanţa. (...) A căzut pe o plită electrică, era arsă la ambele picioare", a declarat fiul femeii.

Bărbatul a povestit că mama lui era conştientă în momentul în care a găsit-o, după cinci ore de la producerea accidentului.

Pacienta a fost internată în cursul nopţii în Secţia de terapie intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Piteşti, unde medicii au acţionat timp de mai multe ore pentru a o stabiliza.