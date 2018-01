Percheziţii în patru judeţe şi în Capitală în două dosare de comerţ cu facturi fictive, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei

"Poliţiştii bistriţeni, având sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română, au efectuat percheziţii şi prinderi în flagrant delict în dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu prejudiciu de peste 2.000.000 de lei. În perioada 11-17 ianuarie a.c., în cadrul a două dosare de natură economică, instrumentate de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, au fost desfăşurate două acţiuni de prindere în flagrant delict şi 32 de percheziţii domiciliare, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Galaţi, Iaşi, Buzău şi în municipiul Bucureşti", anunţă Poliţia Română.



În urma cercetărilor s-a constatat că, în perioada 2015-2017, mai multe persoane ar fi comercializat facturi cu un caracter fictiv, ajutând astfel cumpărătorii să se sustragă de la plata taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în valoare de 2.150.000 de lei.



Astfel, doi bărbaţi au fost surprinşi în flagrant delict de către poliţişti, în timp ce încercau să comercializeze facturi cu un caracter fictiv, reprezentând operaţiuni nereale, contra unor sume de bani.



"Faţă de cei doi a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior au fost prezentaţi instanţei, care a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile. Aceştia sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată", precizează Poliţia.



Percheziţiile au vizat sediile unor firme şi domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare a banilor, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.



În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă şi alte categorii de înscrisuri şi au fost puse în aplicare 20 de mandate de aducere, persoanele fiind conduse la audieri.



La acţiuni au participat poliţişti din Bistriţa-Năsăud, de la inspectoratele de poliţie judeţene Iaşi, Galaţi şi Buzău şi din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi jandarmi.