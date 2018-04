PLAN DE INVESTIŢII. Electrica îşi împrumută cu 550 milioane lei filialele de distribuţie

Electrica împrumută cu 230 milioane lei Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice "Muntenia Nord" şi cu 160 milioane lei Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice „Transilvania Nord".

De asemenea, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice „Transilvania Sud" primeşte un împrumut de 130 milioane lei.

Potrivit news.ro, cele trei contracte de împrumut expiră în aprilie 2025.

Electrica şi-a planificat investiţii de 900 milioane lei (200 milioane euro) în acest an.

Electrica a obţinut anul trecut un profit net individual de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% faţă de 2016, în baza situaţiilor financiare individuale. Acest profit individual include veniturile din dividendele distribuite de filiale, aferente profiturilor înregistrate în anul 2016, a anunţat miercuri compania.

Veniturile operaţionale totale ale Grupului Electrica, în anul 2017, s-au ridicat la valoarea de 5,77 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 0,27% faţă de 2016.

Pe segmentul de distribuţie, veniturile au crescut cu 7%, în contextul creşterii cantităţii distribuite cu 1,7% pentru cei trei operatori de distribuţie din cadrul grupului.

În 2017, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,8 TWh (în creştere cu 1,7% faţă de 2016) către un număr de aproximativ 3,7 milioane de utilizatori.

Operatorii de distribuţie din cadrul grupului au distribuit aproximativ 40% din energia electrică totală distribuită la nivel naţional.

Electrica Furnizare are o cotă de piaţă de 19,05%. Este lider de piaţă pe piaţa reglementată, cu o cotă de piaţă de 40,30%, iar pe piaţa concurenţială are o cotă de piaţă de 11,67%, conform raportului ANRE pentru primele zece luni din 2017.

Companiile din cadrul Grupului Electrica deservesc peste 3,6 milioane de consumatori din 18 judeţe din zonele Muntenia Nord, Transilvania Sud şi Transilvania Nord.

Minsterul Energiei controlează 48,78% din acţiunile companiei, în timp ce BERD are 6,92%, iar The Bank of New York Mellon (American Depositary Receipts) din New York, SUA, are 3,67% din capital.