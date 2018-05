Plângerea penală împotriva lui Klaus Iohannis pentru chiria încasată la imobilul din Sibiu pierdut în instanţă

Casa pe care preşedintele Klaus Iohannis a pierdut-o are o poveste complicată. Potrivit unei anchete a jurnaliştilor de la Rise Project, cel de la care şeful statului a cumpărat jumătate din locuinţă s-a folosit de documente false pentru a se da drept unic moştenitor al imobilului din centrul Sibiului. Procesul a durat 17 ani.

În februarie 2017, magistraţii Curţii de Apel Piteşti s-au pronunțat în dosarul privind casa familiei Iohannis din Sibiu, pierdută definitiv în urma procesului de la Curtea de Apel Braşov. Familia preşedintelui formulase o contestație în anulare împotriva acestei decizii, însă instanța a respins-o. Astfel, familia Iohannis pierdea definitiv una dintre casele pe care le deținea în Sibiu.

Istoria casei de pe bulevardul Nicole Bălcescu, din centrul Sibiului, începe în 1935. Clădirea aparţinea atunci soţilor Maria şi Eliseu Ghenea. În anii 60, regimul comunist confiscă imobilul, aşa cum se întâmplă cu multe alte proprietăți private din ţară. După Revoluţie, Nicolae Baştea, nepotul soţilor Ghenea, decide să îşi ceară dreptul şi să recupereze imobilul. În acelaşi timp, îşi scrie testamentul şi lasă casa moştenire unui nepot, Ioan Baştea.

Povestea se complică, pentru că între timp, chiriaşii la stat reuşesc să cumpere o parte din casă.

Începe lupta în instanţă. Se fac expertize. Jurnaliştii de la Rise Project spun că în 1998, apar suspiciuni asupra dreptului de moştenire, pentru că testamentul făcut în anii '60 de Eliseu Ghenea nu ar fi original.

„Nu era scris, datat şi semnat de persoana testatorului. Cu ocazia expertizei grafice s-a constatat că era o făcătură. O parte din scris era a unei persoane, semnătura era a altei persoane, datarea era a altei persoane”, spune Viorel Vulcan, avocat.

Acest scenariu nu a stat în picoare, pentru că Ioan Baştea reuşeşte să obţină o adeverinţă care dovedeşte contrariul. Instanţa îi dă crezare şi decide să îi înapoize proprietatea.

În 1999, actualul preşedinte al României, pe atunci inspector şcolar şi soţia sa cumpără de la Ioan Baştea jumătate din casă. Ei împărţeau deja dreptul de proprietate asupra unui alt imobil din centrul Sibiului lăsat moştenire de Nicolae Baştea nepotului său, dar şi lui Carmen Iohannis şi mamei ei.

Revenind însă la casa de pe Nicolae Bălcescu, cer judecătorilor anularea contractului prin care statul a vândut casa chiriaşilor. Cei trei câştigă procesul.

Chiriaşii nu se lasă. Deschid un alt proces în care contestă dreptul de moştenitor al lui Nicolae Baştea, cel care a lăsat moştenire casa prin testament.

Judecătorii le dau dreptate. Adeverinţa semnată de secretarul primăriei Porumbacu de Jos din care reieşea că Nicolae Baştea este unic moştenitor este un fals.

Mai exact, Nicolae Baştea nu este rudă de sânge cu Eliseu Ghenea, ci cu soţia acestuia şi astfel ar fi avut dreptul doar la o mică partea din averea celor doi. Secretarul comunei Porumbacu de Jos, este condamnat la un de închisoare cu suspedare pentru neglijenţă în serviciu.

„În apel s-a adus adeverinţa falsă emisă de secretarul din Porumbacu în care se falsifica relaţia de succesiune dintre Ghenea Eliseu şi acel Baştea Niculae”, spune Viorel Vulcan, avocat.

Chiriaşii cer şi anularea contractului prin care soţii Iohannis au devenit proprietari pe jumătate din clădire.

Lucrurile se tranşează în instanţă la Tribunalul Braşov.

Actul de vânzare cumpărare, care avea la baza certificatul de moștenitor declarat nul, nu mai are valoare juridică. Astfel ca soții Iohannis nu mai au niciun drept asupra imobilului din strada Bălcescu. În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a menținut această sentință.

Soții Iohannis au fost radiați din cartea funciară a acestui imobil încă de anul trecut. De altfel, președintele României nici nu și-a mai trecut această casă în declarația de avere.

Preşedintele continuă lupta. Dosarul ajunge la Curtea de Apel Piteşti.

Sentinţa judecătorilor din Piteşti este definitivă: preşedintele pierde casa. Imediat după pronunţare, purtătorul de cuvânt al Amdinistraţiei prezidenţiale anunţă că şeful statului repectă decizia instanţei.

Preşedintele României a luat act de hotărârea civilă a Curții de Apel Piteşti de astăzi. Preşedintele s-a conformat deciziei instanţei încă din noiembrie 2015, când a fost pronunțată decizia irevocabilă de către Curtea de Apel Braşov.

După o luptă de 17 ani în instanţă, unul dintre chiriaşi este convins că i s-a făcut dreptate.

„Sentinţele consfinţesc faptul că familia Iohannis şi familia Baştea nu au avut drept să fie proprietari”, afirmă Eugen Antonescu, fost chiriaș.

Din 2001 casa din centrul Sibiului a fost închiriată unei bănci. Potrivit jurnaliştilor de la Rise Project soţii Iohannis şi familia Baştea au primit chirie între 20,000 de dolari şi 60,000 de euro pe an.

Klaus Iohannis promitea returnarea banilor

Presedintele Klaus Iohannis "va returna imediat sumele care i-au fost virate in baza contractului de inchieriere incepand cu data comunicarii deciziei civile a Curtii de Apel Brasov" prin care a pierdut dreptul de proprietate asupra unui imobil din centrul Sibiului.



"Dl Klaus Iohannis a luat act de rectificarea Cartii funciare nr. 9331 Sibiu in sensul radierii unor drepturi cu privire la imobilul care a facut obiectul deciziei civile a Curtii de Apel Brasov. Dl Iohannis respecta pe deplin hotararea justitiei si fara nici o indoiala va returna imediat sumele care i-au fost virate in baza contractului de inchieriere incepand cu data comunicarii deciziei civile a Curtii de Apel Brasov", potrivit unei precizari a Administratiei Prezidentiale, pentru HotNews.ro.

Presedintele Iohannis anunta ca va returna o mica parte din chiria incasata de pe urma casei pierdute, mai exact acele sume virate "incepand cu data comunicarii deciziei". Seful statului a precizat ca face acest gest dupa radierea dreptului de proprietate din Cartea Funciara survenita ca urmare a hotararii definitive pronuntate de Curtea de Apel Brasov in noiembrie 2015.