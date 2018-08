POVESTE ADEVĂRATĂ DE GROAZĂ. O tânără ce părea posedată a fost operată de tumoră ovariană. Incredibil ce au scos medicii din ea

Elain Sage, mama tinerei Aimee din Ashford, Anglia a crezut ca fiica ei are o infectie virala si ca acela este motivul pentru care fata a facut temperatura. Insa temperatura fetei a crescut extrem de mult si de repede, iar Aimee a inceput sa tipe isteric si sa le spuna parintilor ca trebuie neaparat sa ii pregateasca inmormantarea. Parintii au dus-o imediat la spital, iar medicii au fost uimiti sa descopere ca fata avea o tumora cat o mandarina la un ovar.

Dupa mai multe zile de investigatii, doctorii au dus-o pe fata in sala de operatii, unde au facut o descoperire si mai socanta. Tumora fetei avea dinti, par si creier. Escrescenta ciudata a facut ca sistemul imunitar al fetei sa inceapa sa ii atace propriul creier si sa isi schimbe comportamentul. Asa au explicat medicii starile isterice si urletele necontrolate ale lui Aimee. Mama fetei a scris intr-un jurnal despre cele intamplate si a descris tumora ca pe o "scoica cu par". A facut si un desen pentru ca medicii nu i-au dat voie sa faca o fotografie a escrescentei si a asteptat ca fata ei sa iasa din coma indusa cu speranta ca va redeveni Aimee, cea pe care o stia.

"Facea gesturi ca si cand ar scrie in aer, apoi, brusc, incepea sa urle, apoi satea in pat... parca ara altcineva", a spus mama fetei. "A fost ca o scena dintr-un film de groaza, ca si cand ar fi fost posedata", a completat Elain Sage. "A incercat sa evadeze din spital pentru ca era convinsa ca e amenintata si nu era in siguranta. Am fost sfasiata de durere. Ea este cel mai bland copil, dar sa o vad in starea aia...a fost cumplit pentru toti".

Lui Aimee i s-a indus coma si timp de 12 zile ea nu a fost constienta, insa familia ei a vegheat-o fara incetare, zi si noapte. Nimeni nu stia ce se va intampla cu tanara, daca va supravietui sau nu, daca va fi din nou normala sau nu. Cu o zi inainte sa implineasca 18 ani, Aimee Sage a fost scoasa din coma si a fost confuza pentru cateva zile, neintelegand unde este sau ce se intampla. Dupa noua saptamani fata a putut sa plece in sfarsit acasa, insa a trebuit sa faca eforturi uriase ca sa invete din nou sa mearga si sa isi recapete memoria.

Acum tanara este o adolescenta obisnuita, iar familia ei este fericita ca Aimee a trecut cu bine peste o suferinta care ar fi putut sa ii curme viata.