POVESTE ADEVĂRATĂ. "M-am îndrăgostit de un bărbat cu care mă înţeleg de minune în pat, dar nu e soţul meu. Nu-l vreau decât pe el"

„Am 25 de ani şi locuiesc cu tatăl fiului meu de un an. El are 26. Suntem oarecum împreună, dar am început să fac dragoste cu alt tip. I-am spus că m-am îndrăgostit de el, dar el s-a întors la fosta lui iubită. Când s-au despărţit, am reînceput. Sentimentele mele pentru el au revenit şi i-am trimis un mesaj ca să-i spun asta, dar nu mi-a răspuns.

"Apoi mi-a trimis un mesaj întrebându-mă când vreau să mă ajute să mă mut în noul meu apartament. L-am întrebat despre ce este vorba şi mi-a trimis din nou mesaj: „Scuze, nume corect, dar fata greşită".

Sunt atât de rănită. Îmi doresc doar să mă vrea, dar el nu e interesat", a scris tânăra, potrivit antena3.ro.