Poziţia APCONS privind activitatea ASF

Au fost discuții extrem de constructive în cadrul Grupului de lucru constituit de ASF la care au participat toti stakeholderii din piata care au interes in zona RCA. Scopul final a fost cel de a găsi soluții pentru a putea răspunde cerințelor europene, date de directivele în domeniu, cât și dezideratului asumat, atât de noi, cât și de ASF pentru protejarea intereselor consumatorilor.

Intenția noastră este de a crește calitatea serviciilor oferite clienților și de a contribui la dezvoltarea unei piețe stabile, bazată pe încredere și profesionalism, lucru care poate fi pus în aplicare printr-o colaborare onestă cu ASF.

APCONS intelege eforturile care au fost depuse cu predilectie de domnul Leonardo Badea la nivelul conferirii unei acoperiri adecvate consumatorilor de asigurari, mai ales in contextul asumarii acestui obiectiv prin insusi statutul institutiei pe care o conduce.

Ultimele evoluții ale tarifelor RCA, inclusiv recenta publicare a tarifelor de referinţă calculate de Ernst & Young Assurance Services SRL - în funcţie de categoriile de vehicule, de tipul asiguratului, de vârsta asiguraților în cazul persoanelor fizice, precum și de caracteristicile tehnice ale vehiculelor, ne arată că suntem pe drumul cel bun si este vitala pastrarea tarifului de referinta ca modalitate de control a tarifelor RCA in piata .

De asemenea si abordarea eficienta a problematicii ridicate de procedura de infringement declansata impotriva Romaniei probeaza calitatea actului de conducere executat de presedintele ASF.

Salutam totodata decizia presedintelui autoritatii competente, care sustine legea RCA in forma actuala, mai ales in contextul in care aceasta si-a dovedit eficienta la nivelul protejarii consumatorilor, obiectiv pe care si l-au asumat deopotriva, atat ASF, cat si APCONS.

Presedinte,

Ing. Vasile CAZAN