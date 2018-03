Prăjitură cu cremă de caramel

Mod de preparare Prajitura cu crema de caramel

Pentru a coace blatul am folosit o tava cu dimensiunea de 25/35cm si, fiind destul de subtire, l-am taiat pe mijloc (perpendicular) in doua parti egale. Puteti folosi o tava mai mica si sa il taiati invers, pe lungime.

Mod de preparare prajitura cu crema de caramel:

Am pus intr-un castron galbenusurile si zaharul, le-am amestecat putin apoi am adaugat uleiul, treptat, amestecand in acelasi timp.

Dupa ce s-a omogenizat, am adaugat esenta de vanilie, laptele si faina amestecata cu praful de copt si un varf de sare.

Am batut apoi albusurile pana s-au intarit si le-am adaugat si pe ele. Daca folositi mixerul la ingredientele pentru prajitura, aveti grija sa il spalati inainte de a trece la albusuri, altfel riscati sa nu se mai intareasca. Am turnat apoi intreaga compozitie in tava tapetata cu hartie de copt si am pus-o in cuptorul incins in prelabil. Dupa 15 minute am scos prajitura din cuptor, am acoperit-o si am lasat-o sa se raceasca.

In timp ce se racea prajitura eu am pregatit crema de caramel. Intai de toate am pus laptele la incalzit, pentru ca aveam nevoie de lapte fierbinte pentru caramel. Am pus intr-o craticioara cele 5 linguri de zahar, iar craticioara pe aragaz, la foc mic, pentru a carameliza zaharul. Am amestecat des, l-am mai luat din cand in cand de pe foc ca sa nu se arda si tot asa pana a devenit lichid. L-am luat de pe foc si am adaugat cam jumatate din cantitatea de lapte fierbinte.

In acest moment zaharul se intareste si tot ce aveti de facut este sa mai amestecati din cand in cand si se va dizolva in laptele fierbinte. Laptele ramas l-am lasat sa se raceasca putin pentru ca la urmatoarea etapa aveam nevoie de lapte caldut. Am pus intr-un vas oul si 4-5 linguri de lapte caldut (in nici un caz fierbinte!), am mixat putin, apoi am adaugat faina si restul de lapte caldut.

Acest amestec l-am turnat peste caramel si l-am pus inapoi la foc mic, amestecand continuu, pana s-a ingrosat si a inceput sa faca bulbuci. Am lasat caramelul sa se raceasca (am pus craticioara in apa rece ca se se raceasca mai repede).

Dupa ce s-a racit, am taiat untul bucatele, l-am adaugat peste caramel si am mixat pana s-a omogenizat. Ideal ar fi fost sa las crema la frigider cam o jumatate de ora dar ai mei nu mai aveau rabdare.

Am taiat blatul in 2 parti egale, am asezat folie alimentara in tava apoi jumatate din blat pe care am distribuit crema uniform iar deasupra am asezat cealalta jumatate de blat. Am acoperit prajitura cu folie si am pus-o la frigider, unde aveam de gand s-o tin vreo 2-3 ore. Dupa vreo jumatate de ora am fost nevoita sa o scot ca sa taca ai mei din gura. Am pudrat prajitura cu zahar si am taiat-o, spre bucuria baietilor. Crema era inca destul de moale dar, cu un cutit bine ascutit s-a putut taia fara probleme. O prajitura delicioasa si foarte usor de praparat.

Spor la gatit si pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro