Prăjitură cu dulceaţă de coacaze

Mod de preparare Prajitura cu dulceata de coacaze

Se pregateste un blat din 7 albusuri batute spuma tare cu un praf de sare si zaharul turnat in ploaie. Se mixeaza galnenusurile cu uleiul apoi se incorporeaza in albusuri,se toarna si esenta si pesmetul alb ,turnat in ploaie,Se coace blatul in tava tapetata cu hartie pentru copt,cca 20 minte ,pana se rumeneste usor pe mqargine,apoi se scoate tava si blatul de pe hartie ajutandu-ne de lama unui cutit dupa care il taiem in 2 jumatati egale.

Se mixeaza frisca pana se intareste si se mixeaza in continuare cu jumatate din dulceata de coacaze. Se toarna in fir subtire si gelatina hidratata in 100 ml apa rece si apoi topita la bain marin(nu fiarta!).Se aseaza prima jumatate de blat in tava oin care am asezat o forma speciala cu margini reglabile,lse aseaza prima jumatate de blat,se toaqrna amestecul de frisca si dulceata apoi se aseaza deasupra cea de a 2 a jumate de blat.Se preseaza usor cu mana pana se aseaza uniform.

Diluam cu 250 ml apa dulceata ramas ,scurgem siropul. Fructele ramase din dulceata le repartizam uniform deasupra prajiturii apoi fierbem siropul ramas cu ce;le 2 plicuri de tort gelle ,amestecand ihncontinuu pana da in primul clocot apoi se toarna deasupra prajiturii,peste fructele repartizate.Se da de seara pana a 2 a zi la frigider sau cel putin 2 ore inainte de a o taia.

Pofta buna!

