Prăjitură cu merişoare şi nuci

Mod de preparare Prajitura cu merisoare si nuci

1. Se prepara blatul mixand albusurile cu un praf de sare si apoi cu zaharul, pana se intaresc. Separat, galbenusurile se mixeaza cu margarina lichida pana obtinem o crema pufoasa care se incorporeaza in albusuri. Se adauga si faina si amestecam usor pana la o omogenizare perfecta.

Se coace blatul in tava tapetatat cu hartie pentru copt, cca. 20 minute, la foc potrivit. Se desprinde blatul de pe hartie cu lama unui cutit apoi se taie in 2 parti egale.

2. Se fierbe zaharul pentru sirop cu martini si cu stelutele de anason. Dupa ca a dat in 2-3 clocote adaugam merisoarele si lasam inca 4-5 minute sa fiarba la foc domol. Se scurg merisoarele si oprim siropul lasat si il dam la racit.

Se prepara crema mixand branzica cu siropul lasat de merisoare apoi incorporam totul in frisca mixata biner sdi intarita. e hidrateaza cu 100 ml apa rece gelatina apoi o topim la bain marin, fara sa o fierbem. Adaugam gelatina in crema de branza.

3.Se asaza prima parte de blat in tava potrivita marimii ei apoi se intinde crema de branza, se presara deasupra pe toasta suprafata merisoarele scurse, se vine cu al 2 lea blat deasupra si se preseaza usor cu mana.

Se caramelizeaza 150 g zahar, pana devine moro deschis apoi adaugam nucile maruntite in el. Turnam in fir subtire si oul batut ca la omleta, amestecand repede. Se toarna fierbinte deasupra ultimului blat al prajiturii si se niveleaza, presand usor, cu o lingura.

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro