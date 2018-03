Prajitura cu mure si afine

Se prepara blatul mixand albusurile cu un praf dec sare apoi cu zaharul,pana se intaresc ca bezeaua. Se freaca galbenusurile cu uleiul,se incorporeaza in albusuri apoi se adauga faina. Se coace blatul 15 minute,la foc potrivit,in cuptorul preincalzit,in tava tapetata cu hartie pentru copt. Se desprinde hartia de pe blat apoi sae taie in 2 jumatati egale.

Se mixeaza frisca pana se intareste. Se mixeaza branza cu smantana pana obtinem o crema pufoasa acare se amesteca cu frisca batuta. Se imparte in 2 cantitati egale. Se asaza prima jumatate de blat intr-o forma dreptunghiulara reglabila apoi se toarna deasupra prima parte de amestec de frisca in care am incorporat dulceata de mure si un plic de gelatina hidratat in 100 ml apa rece si apoi topit (nu fiert) la bain marin.

Deasupra se aseaza a 2 a bucata de blat, se preseaza usor cu mana si se toarna cealalta parte de crema amestecata cu dulceata de afine si gelatina topita. Se da la rece 3 ore inante de ataia prajitura.

Pofta buna!



Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: