Preşedintele CJ Constanţa a dispus realizarea unui control la Teatrul de Stat, după ce unii actori au acuzat mai multe nereguli

Marius Horia Ţuţuianu a anunţat, luni, printr-un comunicat de presă, că a dispus iniţierea unui amplu control asupra activităţii Teatrului de Stat Constanţa, începând de marţi, Decizia conducerii CJ Constanţa de a verifica situaţia acestei instituţii subordonate a venit pe fondul apariţiei în spaţiul public a unei scrisori deschise prin care o parte din actorii angajaţi ai teatrului acuzau managementul de anumite nereguli.

"Astăzi am stat de vorbă atât cu semnatarii documentului publicat, cât şi cu conducerea teatrului. De asemenea, am avut o întâlnire cu toţi angajaţii, astfel încât să am o viziune cât mai clară asupra situaţiei existente. Nu mă voi pronunţa imediat, dar am dispus un control amplu. Voi aştepta raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului. Ulterior, pe baza datelor, voi lua o decizie. Fac însă apel la toţi angajaţii acestei instituţii de cultură să nu se lase afectaţi de neînţelegerile interne. Îi rog să treacă peste animozităţile create şi să colaboreze din punct de vedere profesional, să se concentreze pe actul artistic, astfel încât activitatea Teatrului de Stat să nu fie perturbată", a declarat Marius Horia Ţuţuianu.

La această verificare internă vor participa Serviciul de Control al Consiliului Judeţean, Direcţia Generală Economico-Financiară, Direcţia de Turism şi Coordonarea Instituţiilor de Cultură Subordonate, Direcţia Generală de Administraţie Publică şi Juridică, Serviciul Resurse Umane precum şi un consilier al preşedintelui.

Controlul se va desfăşura într-un interval de maximum 30 de zile.

Directoarea Teatrului de Stat Constanţa, Dana Dumitrescu, a transmis, tot luni, un punct de vedere pentru a răspunde la acuzaţiile care i-au fost aduse, la sfârşitul săptămânii trecute, de câţiva actori ai institituţiei printr-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Consiliului Judeţean.

Astfel, Dana Dumitrescu a fost acuzată că distribuţiile spectacolelor sunt hotărâte în mod abuziv pe baza simpatiilor sau antipatiilor, ea precizând că distribuţia face parte din concepţia regizorală şi este făcută exclusiv de regizor. "Distribuţia spectacolului face parte din concepţia regizorală şi este făcută exclusiv de regizorul invitat, în funcţie de tipologii şi în urma casting-urilor care au loc înaintea fiecărei producţii. Acest lucru poate fi verificat prin discuţie cu oricare dintre regizorii care au montat la Teatrul de Stat Constanţa", a spus directoarea teatrului, care a precizat că printre regizorii care au montat spectacole se numără Felix Alexa, Dominic Dembinski, Sorin Militaru, Cristian Şofron, Ion Sapdaru, Liviu Manolache, Marcel Ţop.

De asemenea, Dana Dumitrescu a precizat că programarea spectacolelor a fost făcută întotdeauna numai în baza unor criterii profesioniste, legate de atragerea publicului, precum şi de oferirea unui repertoriu care să cuprindă genuri diferite şi care să satisfacă gusturile unui public divers.

Directoarea respinge şi acuzaţiile că, în stagiunea trecută, din cauza învoirilor nu au avut loc reprezentaţii timp de două săptămâni, dar şi că stagiunea teatrului din Constanţa este mai scurtă decât în alte localităţi, de 9 luni faţă de 10 în mod normal.

"Ca în orice altă instituţie publică de spectacole, personalul artistic are dreptul să participe la alte proiecte artistice în afara instituţiei, cu acordul managerului şi fără ca participarea să afecteze în vreun fel programul teatrului. (...) Nu au fost programate reprezentaţii timp de două săptămâni deoarece, în acea perioadă, întreg colectivul a fost mobilizat şi implicat în mod activ în organizarea celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Miturile Cetăţii. (...) Privitor la stagiunea teatrului, este omis, în mod intenţionat, efortul pentru organizarea, la sfârşitul lunii iunie, a Festivalului Internaţional de Teatru Miturile Cetăţii, care s-a desfăşurat pentru prima dată în anul 2016, ca o continuare a unei tradiţii din anii 70", a explicat directoarea teatrului.

Referitor la acuzaţia că numeroase contracte sunt semnate antedatat, dar ulterior desfăşurării activităţii pentru care sunt încheiate, Dana Dumitrescu a spus: "Este o acuzaţie gravă şi mincinoasă pentru care semnatarii vor trebui să răspundă!". De asemenea, în legătură cu acuzaţia că zeci de documente nu se regăsesc în arhiva teatrului, Dumitrescu a precizat că gestionarea arhivei nu intră în atribuţiile directe ale managerului, dar că va verifica acest aspect.

Dana Dumitrescu a mai afirmat că de când a devenit manager al Teatrului de Stat Constanţa activitatea sa de actriţă a fost pro bono, fără a încasa absolut nimic din prestaţiile spectacolelor în care a fost distribuită. "Deşi legea permite managerului să fie remunerat pentru prestaţia sa ca artist, eu am refuzat acest lucru şi am dedicat timp şi energie în beneficiul teatrului pe care îl slujesc, fără niciun beneficiu material. Acuzaţiile sunt lipsite astfel de orice temei şi semnatarii vor trebui să răspundă", a mai afirmat Dana Dumitrescu.

Directoarea Teatrului de Stat Constanţa a amintit că la fiecare dintre cele patru evaluări anuale ale managementului, efectuate de o comisie competentă, a obţinut note peste 9 şi a fost felicitată pentru rezultatele teatrului, care sunt evidenţiate în primul rând de bilanţurile financiare.

Dana Dumitrescu a menţionat că numărul spectatorilor a crescut în fiecare an, de la 8.728 în 2014, primul său an de mandat, la 11.347 în 2015, 14.864 în 2016, iar în 2017 au fost 15.517 spectatori plătitori.

Mai mulţi actori ai Teatrului de Stat Constanţa i-au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu, în care semnalau mai multe probleme legate de activitatea instituţiei.

Astfel, ei acuzau că sunt alese în reportoriu în mod special spectacole în care Dana Dumitrescu are rolul principal, acest lucru întâmplându-se în 10 din 24 de spectacole. De asemenea, actorii mai susţin că distribuţiile spectacolelor sunt hotărâre în mod abuziv pe baza simpatiilor sau antipatiilor. "Distribuţiile spectacolelor sunt hotărâte în mod abuziv şi discreţionar chiar de directoare, pe baza simpatiilor sau antipatiilor. Nu se prezintă propunerile de spectacole Consiliului Artistic, alegerea repertoriului de spectacole fiind făcută exclusiv şi subiectiv de directoarea Dana Dumitrescu, conform intereselor proprii. De aici, prezenţa în repertoriu a unor producţii slabe din punct de vedere calitativ", se arăta în scrisoarea deschisă.

Totodată, în documentul citat se preciza că au fost realizate multe producţii ample, cu bugete mari, care s-au jucat doar de câteva ori, din cauza managementului defectuos sau din motive personale ale directoarei şi din acest motiv ar fi fost afectat bugetul teatrului.

Actorii nemulţumiţi au mai precizat că nu se întocmesc procese verbale la şedinţele Consiliului Artistic şi nici la şedinţele Consiliului de Administraţie, că nu se supun la vot hotărîrile Consiliului de Administraţie şi că în acest an Teatrul de Stat Constanţa a funcţionat fără Regulament de Ordine Interioară şi fără aducerea la cunoştinţă a Contractului Colectiv de Muncă, acestea fiind afişate la avizierul teatrului abia la finalul lunii octombrie 2018, fără consultarea angajaţilor, aşa cum prevede legislaţia în vigoare.

Actorii care semnează scrisoarea respectivă o mai acuzau pe Dana Dumitrescu de faptul că tolerează indisciplina, că foloseşte şoferul şi maşina instituţiei în interes personal şi că nu a însoţit trupa teatrului la deplasările la festivalurile din România.

Teatrul de Stat Constanţa se află în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa.