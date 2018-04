Prima reacţie a vedetei Sky Sports, concediată după 18 ani de carieră, fără niciun cuvânt pe post. Ce spune vedeta

Deşi motivele despărţirii nu au fost încă făcute publice de niciuna dintre părţi, Natalie Sawyer a transmis un mesaj prin care le mulţumeşte fanilor pentru sprijin.



"Am fost plecată în ultimele zile. Am pierdut ceva? Serios, vă mulţumesc pentru mesajele de susţinere. Nu am avut parte de două săptămâni uşoare, dar susţinerea voastră a însemnat enorm. Continuaţi să vă uitaţi la Sky Sports News. Sunt oameni minunaţi acolo. Sper să ne vedem curând", a scris Sawyer, pe contul dău de Twitter.



Natalie Sawyer a prezentat săptămâna trecută ultimul jurnal pentru Sky Sports, iar presa din Marea Britanie a scris că despărţirea vedetei de post s-a produs după ce Natalie şi şefii săi au avut divergenţe pe mai multe teme.

"Colegilor li s-au dat indicaţii clare să nu amintească absolut nimic de Natalie, cât timp sunt în direct, la emisiuni sau buletine de ştiri. Despărţirea a fost una cu scandal", scrie Times.