Primele 3 destinaţii de city break preferate de români în această toamnă sunt din Italia. Preţurile încep de la 135 de euro de persoană

Dacă Roma şi Milano sunt favoritele turiştilor de ani de zile, unul dintre cele mai frumoase oraşe ale Sardiniei, Alghero, este nou intrat în preferinţele acestora, spune fondatorul şi directorul general al Fly Go, Stefano Iervolino, scrie news.ro.

"Turiştii sunt fascinaţi să descopere în Sardinia o destinaţie foarte ofertantă tot timpul anului, insula din Mediterană având o temperatură plăcută chiar şi în lunile mai friguroase de pe continent. Alghero este o alegere excelentă pentru turiştii care îşi doresc să descopere locuri noi şi să aibă parte atât de vacanţe active, cât şi de relaxare, să combine zilele însorite la malul mării cu tradiţia şi cultura sardă", a afirmat Stefano Iervolino.

Oraşele din Italia oferă printre cele mai ieftine destinaţii de vacanţă pentru români în această toamnă. Potrivit ofertelor disponibile la acest moment pe Fly Go, un city break la Roma (3 nopţi de cazare, cu mic dejun inclus şi bilete de avion) costă de la 135 de euro de persoană, în timp ce la Milano porneşte de la 150 de euro. Un sejur în Alghero, o destinaţie mai nouă, poate fi rezervat la preţuri de la 237 de euro, potrivit agenţiei.

Totodată, între primele cinci cele mai dorite oraşe pentru un city break în această toamnă se situează, în continuare, Istanbul (Turcia), pe locul al 4-lea, şi Atena (Grecia), locul al 5-lea. Clasamentul destinaţiilor preferate de români este completat de Malta (Malta), Barcelona (Spania), Amsterdam (Olanda), Praga (Cehia) şi Valencia (Spania).

La nivelul întregului an 2018, costul mediu al unui city break rezervat de români prin agenţia de turism online Fly Go este de 200 euro de persoană. Cel mai frecvent, călătoria are o durată de 3 nopţi (4 zile) şi poate include sau nu un weekend.

"Până la finalul anului, românii mai pot beneficia de un city break scurt, fără să îşi ia zile de concediu, în weekend-ul prelungit de Sf. Andrei şi Ziua Naţională a României, în intervalul 30 noiembrie (vineri fiind zi liberă legal, de Sf. Andrei) – 2 decembrie", se arată în comunicat.