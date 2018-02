Profesor acuzat de o studentă că i-a cerut să facă sex pentru o notă bună: Mi-a spus că puteam să urc să fac un duş la el

Constantin Petrovici este de mai multi ani cadru didactic la Universitatea "Al. I. Cuza", reusind sa treaca toate gradele universitare, pâna la cel de conferentiar. Lucreaza la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Sectia Pedagogia Invatamântului Primar si Prescolar si preda Didactica activitatii matematice pentru învatamântul prescolar si primar. Tânara care l-a bagat în acest scandal are 23 ani si în anul 2015, a sustinut examenul la disciplina predata de Petrovici, însa a picat.

Ulterior, în sesiunea de restante din vara anului 2016 a sustinut din nou examenul si a luat nota trei. Pentru ca era în an terminal si nu putea intra în licenta din cauza acestui examen picat, l-a contactat prin e-mail si l-a întrebat daca mai poate face ceva pentru a promova examenul.

"Domnul profesor mi-a raspuns la mail si mi-a spus ca nu mai are ce face pentru ca a trecut nota în catalog. Atunci, eu, pentru ca doream neaparat sa intru în licenta i-am mai scris un e-mail prin care l-am rugat sa-mi mai acorde o sansa deoarece doresc sa sustin examenul de licenta. La finalul mailului respectiv am precizat ca as face orice pentru a promova examenul", a declarat tânara.

În momentul în care a vazut disperarea studentei si a înteles ca aceasta ar face orice pentru o nota de trecere, în mintea profesorului au început sa încolteasca tot felul de gânduri perverse.

"Am stabilit la telefon sa ne întâlnim în fata Muzeului de Istorie din Iasi, pentru a discuta. Mi-a cerut sa urc în masina lui si apoi am mers pe o strada laturalnica, unde mi-a spus ca nu are nevoie de banii mei, ca poate sa-mi modifice nota, dar sa fac si eu ceva pentru el. Nu mi-a spus ce anume vrea sa fac. Atunci, eu i-am spus ca voi vorbi cu parintii mei pentru a-mi da bani sa platesc examenul. Domnul profesor a refuzat categoric oferta mea de bani", a relatat studenta. În acelasi timp, aceasta sustine ca a înteles foarte clar ca profesorul voia sa întretina relatii sexuale cu ea.

"Eu i-am spus ca a înteles gresit mesajul meu, domnul profesor si-a dat seama de greseala facuta si atunci, mi-a spus ca nu ma va promova si ca va trebui sa sustin din nou examenul în februarie, în restanta", a marturisit studenta.

În acest context, profesorul i-a trimis un email sec în care i-a spus ca discutia s-a încheiat si ca nu mai poate face nimic. De asemenea, i-a comunicat ca, daca are nevoie de ajutor, sa-l caute înainte de sustinerea examenului de restanta, în februarie 2017.

"Urmatoarele întâlniri pe care le-am avut cu profesorul au fost monitorizate. Astfel, pe data de 17.06.2016 am luat legatura din nou cu domnul profesor si mi-a cerut sa vin acasa la el, în jurul orei 12:00. Ne-am întâlnit în fata imobilului unde locuieste. M-a întrebat de ce nu am urcat la el în casa si i-am raspuns ca îmi era frica deoarece nu as fi vrut sa-i creez probleme, având în vedere ca înauntru putea fi sotia lui. Mi-a reprosat ca am întârziat si mi-a spus ca puteam sa urc sa fac un dus la el. I-am spus ca mi-ar fi fost jena de sotia lui, iar el mi-a raspuns ca era cu atât mai bine daca era si sotia acasa", a relatat tânara, potrivit bzi.ro.

Constantin Petrovici a fost trimis în judecata pentru trafic de influenta, folosirea abuziva a functiei în scop sexual si fals intelectual este deja în atentia opiniei publice înca din vara anului 2016.

Ieri, la Curtea de Apel Iasi a avut loc un nou termen de judecata în faza de apel a dosarului. Procurorii încearca sa rastoarne decizia data de judecatorii de la Tribunalul Iasi, sentinta prin care profesorul a fost achitat pentru toate acuzatiile.