Profesorul călcat de mascaţi din greşeală a fost din nou batjocorit. Acum îi acuză pe procurori VIDEO

Profesorul vine si cu acuze asupra procurorilor. "Ne-am prezentat la Parchet la ora 11, e vorba de plângerea părinţilor agresaţi de trupele politiei, mascaţi. Am trecut printr-o procedură în care am fost perchezitionaţi să nu avem camere, telefoane. Mi s-a luat un telefon modest, care nu filma.

Nimeni nu ne-a primit. Nu mai era nimeni la coadă. A venit apoi un cetăţean care a zis că are o plângere de 9 ani şi n-o rezolvă. O s-o trimitem prin poştă. Dacă numai pentru o plangere ni se pun piedici, pentru rezolvare asteptăm 3-4 ani şi rezolvarea nu va fi multumitoare. Cât am stat la Parchet, o ora, era festival al procurorilor, care primeau pachete cu haine, obiecte. Interesul cetăţeanului e pe ultimul loc", a declarat profesrul Corneliu Riegler, pentru România TV.