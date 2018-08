PROGNOZA METEO. Cum va fi vremea în minivacanţa de Sfântă Mărie

PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în vest și nord nordice, unde local vor fi intensificări de scurtă durată ale vântului care vor lua și aspect de vijelie, descărcări electrice, pe spații mici averse cu caracter torențial și grindină. Temperaturile minime se vor situa, în general, între 11 și 21 de grade.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 16 grade.

PROGNOZA METEO MIERCURI. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi ridicat în sud-ves, in sud, in est si in centru, unde pe spații mici, după-amiaza, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate în vest, in nord si in centru. Vor fi intervale de timp, mai ales după-amiaza și seara, în care se vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor putea lua și aspect de vijelie în Maramureș, nordul Moldovei, local în Transilvania, în Crișana, în zonele montane și submontane și izolat în Banat. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă însemnate care pe spații mici vor depăși 20...30 l/mp. Vor fi și condiții de grindină. Temperaturile maxime, mai scăzute decât în intervalul precedent în regiunile vestice, vor fi cuprinse între 27 de grade in Dealurile de vest și 34 de grade in sudul Olteniei, in Muntenia si in Moldova. Temperaturile minime se vor situa, în general, între 13 și 23 de grade.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI va fi călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic 80. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade, iar minima 16...18 grade.

PROGNOZA METEO JOI. Gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat în nordul, în centrul țării, precum și în zonele montane și submontane, unde în special după-amiaza și seara, vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă care punctiform vor depăși 30...40 l/mp și vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului vremea va fi călduroasă, local caniculară în Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, precum și în Dobrogea continentală, zone în care indicele de confort termic temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va putea depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi posibile cu totul izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade in estul Transilvanieie si in nordul Moldoveiși 35 de grade in sudul Munteniei si al Moldovei, iar cele minime, în general, între 13 și 23 de grade.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI va fi călduroasă, iar indicele de confort termic temperatură-umezeală (ITU) va putea atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 17...19 grade.

PROGNOZA METEO VINERI. În nordul, nord-estul și centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte, în special după-amiaza și seara, vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor putea lua și aspect de vijelie și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși pe spații mici 20...30 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar izolat. Valorile termice diurne vor caracteriza în continuare o vreme călduroasă în majoritatea zonelor, dar mai ales în cele sudice și sud-estice, iar maximele vor fi cuprinse, în general, între 27 și 34 de grade. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 25 de grade, mai mici în depresiuni.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI va fi în continuare frumoasă și călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade.

PROGNOZA METEO SAMBATA. Vremea se va menține călduroasă în majoritatea zonelor țării, dar mai ales în sud și în sud-est. Înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului vor fi, în special după-amiaza și seara, în nord-estul și centrul țării, la deal și la munte și pe arii mai restrânse în regiunile sudice. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi posibile izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 26 și 34 de grade, iar cele minime se vor situa între 15 și 25 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade.

DE DUMINICA PANA MARTI Vremea va fi călduroasă, îndeosebi în sudul, sud-estul și vestul țării. Probabilitatea pentru intervale de timp cu averse și descărcări electrice va fi ridicată îndeosebi în zonele deluroase și montane.